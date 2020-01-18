19 января православные христиане Украины отмечают Крещение Господне. Праздник богат на традиции. Некоторые люди верят, что накануне Крещения будет самая магическая ночь в 2020 году. Обряды приобретут максимальную силу, а гадания станут самыми правдивыми. Нужно лишь знать, как правильно провести ритуалы и чего нельзя делать. Об этих тонкостях читайте в материале Politeka.net.

Водное Хрещение известно, прежде всего, традициями святить воду и купаться в проруби. История праздника началась около двух тысяч лет назад, когда Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Но за долгие годы он оброс самыми разными традициями. Любители загадочного и мистического придумали обряды, которые позволяют предсказать будущее.

Гадания на желание в Крещение

В народе известно гадание по ладану, которое сопровождается молитвой. Его нужно проводить одному в ночь на 19 января. Во сколько именно - решать вам, но самые точные предсказания появляются около полуночи. В запертой комнате окна задвигаются шторами, стол застилается чистой скатертью, а на нее ставится два набора столовых приборов. При свете свечи гадающему нужно покласть в тарелки ладан, сесть за стол перед одним из наборов и прочесть заговор:

"Ладаном в церкви ладят,

Дома им болезнь правят,

Под Крещение на него гадают.

Ладан, ладан, было бы ладно

Тобой погадать, всю правду узнать.

Как ты, ладан-батюшка,

Чист, свят и честен, так

И сон мой будь правдив. Аминь".

Во время чтения следует правой рукой по очереди переложить кусочки ладана под подушку. Согласно поверью, сон на такой подушке будет вещим и подскажет, как осуществить задуманное.

Можно привязать кольцо на нитку, взяться за свободный конец и поместить украшение над свечкой, опершись локтем о столешницу. Пока кольцо болтается над огнем - можно задавать ему волнующие вопросы. Не обязательно вслух. Но вопросы следует формулировать так, чтобы на них можно было ответить “да” или “нет”. Если кольцо отклоняется в сторону от гадающего - это “нет”. А если движется навстречу - “да”.

Современные украинцы придумали простое, но весьма эффективное гадание по лифту. Для этого необходимо выйти на лестничную клетку одного из средних этажей и дождаться, когда кабинка поедет. Если лифт поднимется вверх - желание сбудется, а если вниз - облом.

Еще гадают по еловым веткам. Их нужно приготовить до полуночи вместе с небольшим зеркалом (его лучше накануне подержать на улице). Последнее следует перед сном положить под кровать, окружить хвоей и написать на нем желание. Если поутру надпись пропадет - мечта сбудется.

В ночь перед Крещением можно записать двенадцать желаний на листочках и положить их под подушку перед тем, как ложиться спать. Утром следует не глядя вытащить три записки. Считается, что указанные в них желания обязательно сбудутся.

Гадания на будущее

Девушки издавна гадают по соломе не только на жениха, но и на жизнь в целом. Группа приносила ворох соломы в дом и клала его на обеденный стол. Сверху придавливали сковороду с водой и камнем внутри. Нужно вытаскивать спутанные соломинки по одной. В процессе солома шуршала, камень скребся о дно сковороды, а вода выплескивалась. На Крещение в таких звуках можно расслышать слова, предсказывающие судьбу.

Известно другое гадание, которое подходит для большой компании. Один человек брал четное количество соломинок и собирал пучок. Затем на одном конце связывал попарно колоски, а на другом - комельки (широкие части). После этого пучок развязывали и оценивали результат. Если человек угадал и соломинки связаны одним цельным кольцом - в этом году ему сильно повезет. Но если получалось несколько колец или цепочек - следует готовиться к проблемам.

Предсказать будущее поможет обычный воск. Во время ритуала его нужно растопить, а затем вылить в небольшую мисочку с водой. На дне емкости воск осядет в виде рисунка, по которому можно узнать свою судьбу. Если он образовал несколько маленьких капель - человека в 2020 году ждет богатство. Другие изображения имеют свой смысл. Вот самые значимые:

гроздья винограда - удача и счастье в личной жизни;

веер - проблемы на работе и с коллегами;

грибы - долголетие и крепкое здоровье;

дракон - сбудется сокровенная мечта;

колокольчик - важная новость, ровный и красивый - хорошая, корявый - плохая, много колоколов предвещают тревогу;

ровное круглобокое яблоко - успех, кривое и выщербленное - искушение, которому нельзя поддаваться;

древесный листочек - зависть и злые козни со стороны недоброжелателей;

обезьяна - предательство, обман и неверных друзей;

штаны - скоро придется сделать ключевой выбор в жизни.

яйцо - рождение ребенка или кардинальные изменения в жизни.

Гадания на возлюбленного в Крещение

Как уже упоминалось выше, крещенские гадания нужно проводить ночью с 18 на 19 число. Как правило, свою судьбу пытаются узнать девушки. Специальные обряды предсказывают, смогут ли они выйти замуж в 2020 году.

Очень просто гадать по сапогу. Девушке нужно взять обувь, выйти на улицу и отбросить ее в сторону. Когда сапожок приземлится, его следует отыскать и посмотреть, в какую сторону “смотрит” носок. Старинные поверья гласят, что именно оттуда придет будущий жених. Более того, в ту сторону невесте придется уехать. Но если сапог указывает в сторону родного дома - свадьбе в ближайшее время не бывать. Девушке придется ждать своего замужества еще минимум год.

В народе популярно гадание при помощи зеркал. Поговаривают, что оно работает только на Крещение. Пугливым девушкам ритуал лучше сразу отказаться от этой затеи. А вот любители пощекотать нервы могут увидеть своего будущего жениха.

Для этого нужно в темной комнате установить два зеркала друг напротив друга так, чтобы появился бесконечный коридор из отражений. Между ними следует зажечь две свечи. А затем просто внимательно смотреть вглубь тоннеля. Если все сделано правильно, через несколько минут в зеркале должно появиться лицо суженого. Зрелище довольно жуткое. Но ради счастья можно и потерпеть.

На Крещение есть шанс узнать имя будущего мужа. Самый простой способ - в ночь с 13 на 14 января выбежать на улицу, обратиться к первому попавшемуся мужчине и спросить, как его зовут. Приметы гласят, что у жениха будет не только имя, но и внешние черты этого прохожего.

Есть еще обряд под названием “Лодка судьбы”. В миску или тазик с водой нужно запустить маленькую свечу в скорлупке от грецкого ореха. А по краям емкости положить записки с мужскими именами. Вокруг “лодочки” трижды проводят ложкой по воде, вращая против часовой стрелки, а затем зажигают свечу. Ореховое судно должно приплыть к листочку, на котором записано имя будущего мужа.

На Крещение гадают и на статус жениха. Для этого девушки становились у стога соломы и доставали сверху одну из соломинок. При этом ловить и вытаскивать нужно только зубами. Если девушка достала стебель вместе с колоском - скоро найдет себе богатого супруга. А если же колос обрывается в процессе - это к бедному мужу. Поэтому смекалистые невесты тащили соломинки как можно нежнее и медленнее.

А род деятельности мужа определяют другим гаданием, которое девушка может провести 18 января при помощи подруг. На стол нужно выложить несколько предметов, символизирующих профессии. Раньше в Украине брали хлеб (пахарь), камень (строитель), уголь или руду (кузнец), книга (священник), деньги (торговец) или лист бумаги (чиновник).

Сейчас можно по аналогии подобрать атрибуты современных профессий. Например, флешку - для айтишника, кредитную карту - для банкира, ключи от машины - для водителя, ложку - для повара и так далее. Но самое главное - добавить обручальное кольцо.

Девушке нужно с закрытыми глазами три раза наугад поднять предметы, которые подруги тщательно перемешивают на столе. Если она два раза или больше вытащила один и тот же символ - значит скоро будет встречаться с представителем этой профессии. А если гадальщица поймает кольцо - то до конца 2020 года сыграет свадьбу. Есть одна вещь, которую ни в коем случае нельзя делать во время обряда - подглядывать. Попытка обмануть судьбу грозит несчастьем в личной жизни.

Стоит отметить, что священники не рекомендуют гадать на Крещение. Ведь есть риск навлечь на себя беду. Верующим людям лучше всего отправиться в церковь и поставить свечку, обратиться за помощью непосредственно к Богу и попросить его, чтобы помог встретить суженого или суженую как можно скорее. Если искренне верить и следовать Божьим заповедям - молитва обязательно найдет отклик.

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