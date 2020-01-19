19 января 2020 года православный мир встретит Крещение Господне. В этот день принято святить воду, купаться в проруби, накрывать скромный праздничный стол и конечно, поздравлять друг друга, желая удачи, здоровья, очищения, тепла.

«Крещение» (βάπτισμα) означает «погружаю в воду», это один из величайших христианских праздников, когда Иисус Христос был окрещен в реке Иордан Иоанном Предтечей. Вода в Старом Завете означает начало всего живого, ибо где нет воды — там пустыня. Но при этом, вода имеет и величайшую разрушительную силу. С помощью великого потопа Отец смыл все грехи с земли.

Сегодня каждый взрослый и ребенок понимает, что крещение — обряд очищения, присоединения к Церкви, Господу. О традиции нырять в прорубь ходят легенды. Считается что ледяная святая вода способна смыть все болезни и грехи.

Сам праздник Крещение начинается еще 18 января, когда священники в церквях открывают служения. Ближе к полуночи, они идут на реки и озера, освещая воду. После ритуалов, уже 19 января с ночи и целый день каждый желающий может очиститься, получить частицу Божьей Благодати. Но перед этим, обязательно нужно посетить церковь и исповедаться.

Стоит отметить, что 19 января даже вода из-под крана и снег имеют целебные свойства, являются святыми. Традиция поздравлять друг друга с этим великим праздником пришла к нам из седой древности и актуальна по сей день. Люди читают друг другу стихи, душевную прозу, делятся красивыми открытками.

Красивые поздравительные открытки на Крещение Господне

Открытка считается универсальным способом поздравить человека с праздником. Как правило, открытка состоит из красивой картинки и небольшого текста (стиха или прозы). Но бывает и так, что в роли открытки выступает просто красивое изображение, а само поздравление человек пишет сопроводительным письмом.

Отправляя открытку кому-либо, стоит обязательно учитывать характер получателя. Если он не любит много текста и сложных поздравлений, можно подобрать минималистическую открытку.

Самые популярные открытки — с коротким поздравлением. Они подойдут для большинства друзей, коллег по работе, одноклассников и сокурсников. Если есть возможность и, хотя бы, небольшой опыт в работе с фоторедакторами, можно создать микс красивых картинок и добавить любой текст, на свой вкус.

Если хочется приятно удивить человека, можно потратить немного больше времени и найти открытку с красивым стихом, ведь проза на картинке выглядит более сухо и не так привлекательно. Если месседж направляется друзьям, можно подобрать прикол.

В поздравлении с Крещением стоит всегда упоминать атрибуты данного праздника: купание в проруби, снег, лед, воду. Пожелания лучше заострить на физическом и духовном очищении, избавлении от грехов, здоровье и благополучии.

Если необходимо отправить поздравления большому количеству людей, стоит найти универсальную открытку. Как понять, что она универсальна? Если подойдет женщине, мужчине, родителям и будет не скучна для детей, значит вы нашли именно то, что нужно.

Красивый и несколько строгий стих способен подчеркнуть силу праздника, отметить, что все сейчас преисполнено Духом Святым.

Купаются в мороз только сильные люди, и такое водное приключение также нельзя оставить без упоминания. Если ваш знакомый, друг или член семьи испытал на себе святую ледяную традицию купания в проруби, обязательно стоит на этом акцентировать внимание.

Сопроводительный текст к открыткам

Обычно, открытки отправляются посредством мессенджеров. Так, кроме открытки каждый имеет возможность написать небольшой сопроводительный текст. Он необходим для того, чтобы подчеркнуть важность поздравляемого человека. В сопроводительном письме обычно пишут поздравление в прозе.

«С Крещением Господним! Поздравляю тебя (Имя) с этим святым днем и желаю очистить душу и тело от болезней и грехов. Пусть плоть преисполниться силой и здоровьем, дух крепнет, ангельская защита будет за спиной».

С учетом того, что день святого купания в 2020 обещает быть не очень холодным, число желающих искупаться может быть рекордным. Поэтому однозначно придется поздравлять любителей холодной воды и приключений.

«Только сильные духом не пугаются холода, принимают водное крещение. Горжусь тобой, и желаю, чтобы Благодать Божья вела тебя по жизни, помогала во всем, исцеляла, защищала. Пусть помыслы твои будут всегда чисты, в доме будет радость и уют, достаток и удача в руках».

Как сделать крутую поздравительную открытку самому

Если есть желание поздравить друзей и близких необычной открыткой, можно сделать ее самостоятельно. Прикольные картинки можно соединить между собой, но лучшее решение — это фотосессия. Неплохим фоном для фотографий будет церковь, водоем, христианские атрибуты, например, ледяной крест или икона Иисуса Христа. Такие фото стоит обработать и подписать словами «Поздравляю с Крещением Господним», возможно добавить стих.

Фото из проруби — лучшее, что можно придумать. Такую открытку оценит абсолютно каждый. Но стоит учитывать, что ради самого поздравления лезть в ледяную воду не стоит. Это нужно делать только с религиозных соображений и лишь будучи подготовленным (закаленным).

Если поздравить непосредственно в праздник по каким-либо причинам не получится, можно отправить «С наступающим». Такие открытки ценятся так же само хорошо.

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