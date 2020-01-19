Зеленский устал от междоусобиц, а также интриг внутри Зе команды и Слуг Народа. Кроме того, Зеленский все еще пытается "гасить" новые конфликты.

Уточним, что во время встречи с Алексеем Гончаруком Зеленский выглядел хуже обычного. Можно заметить, что под глазами у него так называемые "мешки", а вид был немного "помятый".