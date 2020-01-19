Боевики пошли в атаку и расстреляли ВСУ из минометов: огромные потери

Из-за российских оккупантов ВСУ снова понесли потери на Донбассе, ведь боевики не пытаются выполнять Минские договоренности.

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Российско-оккупационные войска пошли на эскалацию конфликта, поскольку за предыдущие сутки вдоль линии соприкосновения было зафиксировано 6 обстрелов по позициям ВСУ.

К сожаленю, но Украина снова понесла потери на передовой результате вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных формирований "Л/ДНР". 

Так, вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.

курс валют

НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро устроят шоковую терапию: что будет с гривной.

Курс валют в Украине 19 января покажет "истинное лицо" доллара и евро, которые затаятся перед грандиозным рывком.

Так, 19 января стоимость 100 долларов составит 2409,23 грн. А за 100 долларов придется отдать 2690,03 гривны.

В то же время уже в понедельник, 20 января, стоимость валюты резко вырастет. За 100 долларов придется выложить 2425,27 гривен, а за 100 евро 2693,63 гривны.

Зеленский

Довели: состояние Зеленского резко ухудшилось, последние фото говорят сами за себя.

Президент Владимир Зеленский очень устал от игр между своей командой, и в последнее время очень плохо спит.

Зеленский устал от междоусобиц, а также интриг внутри Зе команды и Слуг Народа. Кроме того, Зеленский все еще пытается "гасить" новые конфликты.

Уточним, что во время встречи с Алексеем Гончаруком Зеленский выглядел хуже обычного. Можно заметить, что под глазами у него так называемые "мешки", а вид был немного "помятый".

Напомним, курс доллара снова удивит украинцев, прогнозы резко изменились.

 