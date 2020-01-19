Боевики пошли в атаку и расстреляли ВСУ из минометов: огромные потери
Из-за российских оккупантов ВСУ снова понесли потери на Донбассе, ведь боевики не пытаются выполнять Минские договоренности.
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Российско-оккупационные войска пошли на эскалацию конфликта, поскольку за предыдущие сутки вдоль линии соприкосновения было зафиксировано 6 обстрелов по позициям ВСУ.
К сожаленю, но Украина снова понесла потери на передовой результате вражеских обстрелов со стороны российско-оккупационных формирований "Л/ДНР".
Так, вчера, 18 января, в результате вражеских обстрелов 1 военнослужащий Объединенных сил погиб, еще 10 получили ранения.
НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро устроят шоковую терапию: что будет с гривной.
Курс валют в Украине 19 января покажет "истинное лицо" доллара и евро, которые затаятся перед грандиозным рывком.
Так, 19 января стоимость 100 долларов составит 2409,23 грн. А за 100 долларов придется отдать 2690,03 гривны.
В то же время уже в понедельник, 20 января, стоимость валюты резко вырастет. За 100 долларов придется выложить 2425,27 гривен, а за 100 евро 2693,63 гривны.
Довели: состояние Зеленского резко ухудшилось, последние фото говорят сами за себя.
Президент Владимир Зеленский очень устал от игр между своей командой, и в последнее время очень плохо спит.
Зеленский устал от междоусобиц, а также интриг внутри Зе команды и Слуг Народа. Кроме того, Зеленский все еще пытается "гасить" новые конфликты.
Уточним, что во время встречи с Алексеем Гончаруком Зеленский выглядел хуже обычного. Можно заметить, что под глазами у него так называемые "мешки", а вид был немного "помятый".
Напомним, курс доллара снова удивит украинцев, прогнозы резко изменились.
Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности.Также Politeka писала, что украинцы выдвинули Зеленскому жесткое требование по Гончаруку, появилась петиция.