Главы украинских финансовых предприятий назвали курс доллара, который ожидают к концу 2020 года

Соответствующая информация содержится в документе "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за IV финансовый квартал 2019 года.

Отмечается, что среднее значение обменного курса через год на уровне 27,43 гривен за доллар.

Таким образом, по сравнению с предыдущими кварталами девальвационные ожидания предпринимателей заметно улучшились. В I квартале 2019 года главы предприятий ожидали курс на уровне 29,32 гривны за доллар, во II квартале - на уровне 28,82 гривны за доллар, в III квартале - 27,96 гривны за доллар.

Далее, всерьез выросла доля респондентов, ожидающих, что обменный курс в 2020-м не превысит 27,00 гривен за доллар - до 44,1% (в III-м квартале 2019 года - 32,3%).

Ранее сообщалось, что аналитики назвали 2 сценария развития ситуации на следующий год. Наиболее оптимистичный - 21 грн/$. При этом худший пессимистичный сценарий дали эксперты Райффайзен Банка Аваль - девальвация нацвалюты до 30 грн/$.

Среди факторов, которые могут помочь гривне в 2020 году эксперты назвали сохранение валютных поступлений от транзита газа, низкие мировые цены на нефть и газ, приток денег кредиторов.

Однако и факторов риска много. В первую очередь это пиковые выплаты по валютным долгам государства, снижение переводов от заробитчан и возможное ухудшение ситуации в мировой экономике.

В тоже время, согласно прогнозу астролога, гривна продолжит радовать украинцев стабильстью в первой половине 2020 года, но потом ее ждет обвал.

Так, он ожидает, что летом курс будет удерживаться на уровне 20 гривен за доллар. Но ближе к осени начнется мировой кризис, и доллар вырастет вдвое. Максимальный курс он назвал на уровне 40 грн/долл.

Напомним, курс доллара обвалится: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.