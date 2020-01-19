Курс валют в Україні 19 січня покаже "справжнє обличчя" долара і євро, які затаяться перед грандіозним ривком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, 19 січня вартість 100 доларів складе 2409,23 грн. А за 100 доларів, доведеться віддати 2690,03 гривні.

В той же час вже у понеділок, 20 січня, вартість валюти різко зросте. За 100 доларів доведеться викласти 2425,27 гривень, а за 100 євро 2693,63 гривні.

Як повідомлялося раніше, експерти все частіше прогнозують прийдешній обвал гривні. Причому про це говорять вже не тільки економісти. Так, раніше ми писали про прогнозі для національної валюти від астролога Влада Росса.

Він упевнений, в першому півріччі гривня продовжить тенденцію, що склалася в кінці 2019 року і буде зміцнюватися.

"Наша національна валюта може зміцнитися до 19 гривень за долар, але з більшою ймовірністю курс буде на рівні 20-22 гривні за долар. Ревальвації гривні сприятиме і новий транш від МВФ (Україна його неодмінно отримає), і запуск ринку землі (швидше за все, це станеться до осені), і ряд інших чинників", – каже Влад Росс.

При цьому він додав, що великий ризик падіння гривні з'явиться, коли вибухне світова фінансова криза, тобто починаючи з жовтня.

"Після з'єднання Сатурна і Плутона у вересні 2020 року, в жовтні, може вибухнути світова фінансова криза: Сатурн вказує на стагнацію і жорсткі структури, а Плутон – на світові фінанси. Плюс Меркурій буде ретроградним з 14 жовтня по 3 листопада, що також "піділлє масла у вогонь". У результаті саме в цей момент настане світова криза. А з-за нього в Україні також розпочнуться різноманітні труднощі та проблеми в економіці", – розповів Росс.

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