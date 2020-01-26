Сегодня, 26 января, Украина потеряла еще одного своего защитника на Донбассе

Как стало известно, молодой командир ВСУ Антон Хоба героически погиб в зоне ООС. Печальные новости сообщил на своей странице в Фейсбуке мэр Шостки Сумской области Николай Нога, пишет Politeka.net

"На фронте героически погиб командир отделения Антон Хоба. Шостка потеряла еще одного сына в этой страшной войне. Погиб еще один доброволец. От имени жителей Шосткинского объединенной территориальной общины выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Антона. Это потеря для каждого из нас и наше общее горе. Склоняем головы перед памятью героя и молимся за упокой его души", – написал он.

Известно, что Хоба родился в 1992 году. На передовой молодой человек был с 2015.

Ранее мы писали, в зоне боевых действий на Донбассе вражеская пуля оборвала жизнь 23-летнего военнослужащего из одесской бригады.

Об этом сообщила пресс-служба 28-й механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего прохода на официальной странице в Фейсбуке.

«9 анваря около 23:00 противник открыл обстрел из стрелкового оружия по позициям ВСУ, в результате чего старший солдат Николай Довженко получил тяжелое ранение и через несколько часов умер в больнице», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибшему было 23 года.

Также мы писали, на передовой погибли двое украинских военнослужащих — Ярослава Никоненко и Юрий Громович, первую — называли Ангелом, молодая девушка пошла воевать из-за своего покойного отца и получила вражескую пулю снайпера на Донбассе. Украинские бойцы отомстили врагу за потери:

«Сегодня хотим показать вам видео успешной боевой операции разведывательной группы К-2 не с БПЛА, как обычно, а из самых огневых позиций, чтобы вы смогли почувствовать свое присутствие рядом с нами в бою». После постоянных обстрелов боевиков и потери украинцев, отечественные разведчики К-2 пошли на дело — воины основательно ударили по врагу.

Напомним, молодой боец из одесской бригады отдал жизнь за Украину: трагические подробности

Как сообщала Politeka, оккупанты получили по зубам от ВСУ за минометный ад: «большие потери», детали.

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