На Украину все активнее наступает вирус гриипа, из-за которого в стране массово закрываются школы, пишет Politeka.net со ссылкой на официальные сводки

По Украине стремительно распространяется вирус гриппа, что приводит к быстрому росту количества заболевших. Врачи предупреждают, что особа опасна болезнь для беременных женщин, пожилых людей и детей.

В некоторых регионах заболеваемость уже достигла высоких показателей среди детей и подростков, в связи с чем местные власти решили закрыть некоторые учебные заведения на карантин.

Самая сложная ситуация наблюдается на юге страны. Так, в Одессе на карантин с 28 января закрывают все школы. Решение принято на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Детские сады пока закрывать не собираются, так как там заболеваемость наблюдается ниже, чем в школах. Закрытие детсадов возможно в случае превышения количества заболевших 20% порога.

Одесситам рекомендуют избегать посещения массового скопления людей, в том числе рынков.

Также отметим, что две школы закрыты в Николаеве. Сложная ситуация в Ровенской области, где на карантин закрыто 39 школ.

В Сумской области на карантин отправили уже 15 школ, а лбщее количество заболевших достигло 6 тысяч человек, из которых 68% - это дети. В Винницкой области на карантин закрыли 13 школ, а в Запорожской 23, в Донецкой - 59 учебных заведений.

Напомним, что в связи с недавними событиями - вспышке опасного вируса в Китае и распространении его по всему миру - одесские власти намерены усилить контроль в аэропорту и железнодорожном вокзале, ввести в больницах масочный режим и сократить посещения, а также ограничить занятия в школах.

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