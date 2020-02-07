На смену осадкам в Украину надвигается мощный антициклон из Европы

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, выходные в Украине будут на любые синоптические вкусы.

"Ночью еще задержится морозный воздух, минимальная температура воздуха составит -7-13 градусов, а на Востоке и ниже. Дни немного начнут разделяться: в субботу еще холодно, максимально -2-5 градусов, на Западе около нуля. В воскресенье начнется потепление, представьте! до 0+5 градусов. Только 9-го февраля в восточных областях и, что необычно, на Херсонщине, Николаевщине и Запорожье будет днем -2-5 градусов", - отметила авторитетный синоптик.

Диденко также предупредила, что мощный антициклон с запада Европы попытается вытеснить остатки осадков с Украины.

"...Будет преобладать сухая погода, лишь в субботу в южной части и на Донбассе будет выпадать небольшой снег. Не забывайте про скользкие дороги, травматологам и так работы хватает, пусть лучше попьют чайку.

Ветер угомонится, станет небольшим, максимум умеренным. Направление свое поменяет с северного на юго-западный. В Киеве 8-9 февраля осадки маловероятны, зато время от времени периодически будет светить зимнее солнце. В ночные часы еще морозно, -5-9 градусов, завтра днем - оттепель, а вот в воскресенье, 9-го февраля в Киеве ощутимо потеплеет, ожидается +3,+4 градуса!", - резюмировала Наталья Диденко в своем традиционном прогнозе.

Ранее мы сообщали о том, что морозы и снег растерзают Украину. Такой прогноз на 7 февраля обнародовал Укргидрометеоцентр.

Так, частичные дожди с мокрым снегом ожидаются на западе. Без осадков останутся Ровенская, Волынская область, Ивано-Франковская и Житомирская. Днем там ожидается -4+4 градуса. Ночью похолодает до -8 мороза.

Южные, северные, восточные и центральные регионы полностью засипит снегом. Стороной обойдет только Одесскую область. Днем на этих территориях ожидается -1-6 мороза, а ночью до -10 по Цельсию.

Напомним, что опасный циклон с мокрым снегом надвигается на Украину: к чему быть готовым.

Как сообщала Politeka, погода жестоко отомстит украинцам, зима сорвалась с цепи: кому не повезет больше всего.

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