Регистрацию браков и разводов в Украине скоро смогут проводить нотариусы, но воспользоваться такой услугой смогут не все
Расширение полномочий нотариусов предусмотрено законопроектом №1220 "О внесении изменений в закон "О нотариате", который Верховная Рада приняла за основу, передает "Сегодня".
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, постепенно Украина будет переходить к системе электронного нотариата. Регистраторы в будущем смогут заверять электронные документы
Регистрацию браков и разводов нотариусы смогут проводить, если нет "особых случаев".
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Так, оформить развод у нотариуса можно будет, если у пары нет несовершеннолетних детей или споров, требующих вмешательства судебной системы.
В правительстве ожидают, что Рада сможет принять законопроект в течение нескольких месяцев. В таком случае, к концу года в Украине должна начать работу система электронного нотариата.
Кроме того, чиновник анонсировал планы относительно реформы содержания в СИЗО. Так, людям, находящимся в СИЗО смогут узаконить доступ к планшетам и онлайн-звонкам за определенную плату.
Добавим, что в 2020 году в Украине будут по-новому регистрировать новорожденных. Новоиспеченным родителям больше не придется собирать десятки документов, все будет оформляться при помощи услуги еМалятко. Родителям необходимо будет лишь подать электронное заявление в роддоме.
ЕМалятко будет объединять сразу восемь сервисов. Можно будет сразу зарегистрировать ребенка, его место проживания, оформить пособие, зарегистрировать малыша в электронной системе здравоохранения и реестре физических лиц. Кроме этого, родители смогут сразу оформить удостоверение многодетной семьи, оформить заявку на определение происхождения ребенка, родители которого не состоят в браке, а также определить принадлежность ребенка к гражданству Украины.
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