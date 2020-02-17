В Украине паника из-за предстоящей эвакуации украинцев из Китая

Как сообщают украинские СМИ и Телеграмм-каналы, сейчас Минздрав находится в поиске места, куда можно будет доставить эвакуированных из Китая украинцев на карантин. Как известно, людей должны изолировать на две недели, чтобы избежать ввоза в Украину поразившего Китай коронавируса.

Изначально планировалось доставить людей в государственный медико-социальный центр ветеранов войны в Киевской области. Сейчас этот центр используется для реабилитации ветеранов АТО. Правда, по заверениям врачей, для обеспечения карантинных условий из центра пришлось бы выселить около 600 ветеранов, которые сейчас проходят реабилитацию. Сотрудники центра, как и пациенты, не в восторге от перспективы закрытия учреждения на карантин.

Кроме этого, ведомство рассматривало возможность отвезти людей в санаторий поселка Шкло в Яворовском районе. Правда, это учреждение, по данным местных властей, не соответствует критериям, необходимым для карантина. Несмотря на то, что решение еще не принято, жители поселка уже устроили панику в социальных сетях, заявляя, что к ним хотят завезти вирус. Местные даже вышли на акцию протеста против организации в поселке карантинного пункта.

«Специально везут на Запад, чтобы добить яворский народ. Пусть едут по месту проживания. Кто дал разрешение, пусть везет к себе домой», «А в Яворовском районе не люди живут? Вам их не жалко? Или пусть завозят нам вирусы, а мы будем молчать, потому что мы благородные», «А давайте их сожжем?!! Такие ситуации, действительно показывают, какой мы дружественный народ», - пишут местные в соцсетях.

Ранее сообщалось, что из Уханя эвакуируют только здоровых украинцев, у которых нет признаков инфицирования коронавирусом. Перед тем, как украинцев посадят в самолет, их осмотрят китайские медики. В Украине их планируют закрыть на карантин. Где именно организуют обсерватор, в Минздраве не сообщили. Согласно плану, самолет с эвакуированными прилетит 20 февраля. Кроме украинцев из Уханя эвакуируют 25 иностранных граждан.

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