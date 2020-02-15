На круїзному судні Diamond Princess, де перебувають українці, виявлено 67 нових випадків зараження коронавірусом



Про це повідомили у МОЗ Японії.

Тепер кількість заражених серед пасажирів і членів екіпажу судна зросла до 285 осіб.



Влада Японії розглядають варіант продовження карантину для подружжя та сімей заражених при двомісному розміщенні в каютах.

Також стало відомо, що у Франції зафіксована перша смерть від китайського коронавіруса.



Жертвою вірусу став 80-річний турист з Китаю провінції Хубей, який перебував у Франції з 16 січня і був госпіталізований в спеціальну лікарню з суворими заходами ізоляції 25 січня.

"Його стан швидко погіршувався, перебував у критичному стані протягом декількох днів, перебуваючи під пильним медичним доглядом", - повідомила міністерка.



Нагадаємо, що число заражених в Китаї вже перевищує 66,4 тисячі осіб, померло 1523, за межами Китаю захворіло понад 500 осіб.



Також ми повідомляли, що в Одеси прибув контейнеровоз , який на початку січня контейнеровоз вийшов з Китаю, де стався спалах коронавирусной інфекції. Загальна увага прикута до судна з-за того, що 27 січня, коли «Урал» стояв в одному з портів Шрі-Ланки, у шістьох членів екіпажу раптово піднялася температура.

Повідомляється, що за результатами перевірки, ні у одного члена екіпажу немає зовнішніх ознак коронавіруса.

При цьому всім надали так звану вільну практику, тобто корабель може стояти в порту, а моряки при необхідності виходити в місто.

Нагадаємо, атака коронавіруса: з'явилися тривожні дані з одеського порту, що відбувається

Як повідомляла Politeka, переполох через коронавіруса розпочався в Одесі