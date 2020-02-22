Студия "Квартал 95" регулярно радует киноманов фильмами, которые придутся по душе ценителю хорошего, легкого юмора и уютной картинки на экране
Однако, в этот раз продюсеры решили сделать акцент на юных исследователях прекрасного и презентовать полнометражный мультипликационный фильм "Возвращение Гулливера".
Этот семейный мультфильм поведает о возвращении Гулливера в страну Лилипутию.
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"Квартал 95" уже представил свою новую работу- полнометражный мультипликационный фильм "Возвращение Гулливера" на Фестивале Berlinale.
Об этом сообщает Олег Ходарчук главный спонсор и продюсер проекта, а так же продюсер популярной украинской группы "Без обмежень".
Олег на свей странице в социальной сети Facebook сообщил, что мультфильм "рвет фестиваль" в Берлине.
Премьера мультипликационного фильма "Возвращение Гулливера" в Украине планируется на Новогодние праздники.
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