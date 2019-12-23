Артистка Ирина Сопонару порадовала многих украинцев

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды «Женского квартала». Исполнительница показала юморной и одновременно откровенный снимок.

Так на фото артистка красуется в открытом коктельном платье с глубоким декольте, в руках держит лак, вероятно, для волос и "поет" в него - как многие девчонки делали в детстве и юности:

«А это я вспоминала молодость и пела в лак) Дива одним словом))», - подписала девушка фото.

Кроме прочего на снимке видна интересная татуировка артистки, волосы «дива» распустила и похоже, перед новым годом, она находится в прекрасном расположении духа. Кард, очевидно, был сделан в процессе подготовки к съемкам.

Поклонникам фото очень понравилось, они пишут, что Ирина красавица, умница и очень худая - пора бы немного поправиться, считают поклонники знаменитости.

Напомним и о том, что в новом номере "Женского квартала" произошло нередвиденное.

На сцене известная актриса творческой группы Ирина Сопонару показалась в роли… «горбуна». Не совсем того известного, что из «Собора Парижской Богоматери», но почти. Артисты решили обыграть сценку, где некрасивую девушку ревнует ее мужчина – скорее всего – пластических хирург. Тот держит возле себя невзрачную простушку, да еще и всячески, якобы, ее ревнует ко всем другим мужчинам.

Так, по сценарию, один из клиентов благодарит доктора за удачную операцию его супруги, но, когда входит в кабинет и видит супругу медика – вздрагивает в ужасе. Женщина настолько некрасива, что клиент даже боится на нее посмотреть. Но после того, как он удалился, хирург еще умудрился закатить своей «горбатой» женушке скандал, дескать, «я же видел, как он тебя смотрел». Женщина стала оправдываться, мол, все потому, что я очень некрасива, муж возразил:

«Говорила мне мама, твоя красота тебя погубит». Зал взорвался смехом, впрочем, смотрите сами:

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

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