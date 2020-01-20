Ирина Сопонару из студии «Квартал 95» порадовала поклонников новыми пикантными кадрами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Эта история о том, как я пыталась быть секси, но ..... не получилось. На мне белье…», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Сопонару позирует в пальто, которое расстегивает, демонстрируя наряд для интимных игр. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Почему все в инстаграм вылаживают себя полу голой? Это что тренд», «вот это огонь», «шикарная лапочка», «огонь!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Ирина Сопонару из студии «Квартал 95» порадовала поклонников кадром из жизни. Артистка предстала во всей красе на паркинге и в смелом наряде.

Так на новом опубликованном Ириной фото, она позировала в плотном удлиненном свитере под пояс и ботфортах. Волосы актриса распустила и в камеру смотреть не стала. Возможно, кадр получился случайно.

Звездная комик такой своей публикацией очень порадовала своих фолловеров, те пишут, что стиль и простота артиски не могут не радовать:

«Идеальная девочка. Умничка»

Ранее Ирина засветилась в окружении мужа певицы Нади Дорфеевой, с которым провела время:

«Вот такой дуэт, как вам? Отбомбили с Владимиром Дантесом ивент и это было прекрасно. А за мое прекрасное лицо отдельное спасибо. В этот вечер я была дивой», - говорится в сообщении.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» показал, кто стоит за Поляковой.