Ирина Сопонару из студии «Квартал 95» порадовала поклонников кадром из жизни

Артистка предстала во всей красе на паркинге и в смелом наряде. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram звезды "Женского квартала".

Так на новом опубликованном Ириной фото, она позировала в плотном удлиненном свитере под пояс и ботфортах. Волосы актриса распустила и в камеру смотреть не стала. Возможно, кадр получился случайно.

Звездная комик такой своей публикацией очень порадовала своих фолловеров, те пишут, что стиль и простота артиски не могут не радовать:

«Идеальная девочка. Умничка»

«Моя красотка жду ответа от вас?»

«Огонь, Ириша»

«Стиляга»

«Красавица»

Ранее Ирина засветилась в окружении мужа певицы Нади Дорфеевой, с которым провела время:

«Вот такой дуэт, как вам? Отбомбили с Владимиром Дантесом ивент и это было прекрасно. А за мое прекрасное лицо отдельное спасибо. В этот вечер я была дивой», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Сопонару позирует вместе с Владимиром Дантесом. Это вызвало неординарные комментарии со стороны пользователей.

«Интересно зачем Дантес надел платье», «Ира, куда грудь делась?», «А Володя кому-то нужен?», «Вова тоже молодец!», «Очень классные», - пишут они.

Напомним, горячая красавица из «Квартал 95» засветила грудь без лифчика.

Как сообщала Politeka, Кравец и другие красавицы «Квартал 95» поразили смелыми фото из закулисья.

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» показал, кто стоит за Поляковой.