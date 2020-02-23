Наступление боевиков на Донбассе обернулось позором: "бросили раненого и...", детали успеха ВСУ
На Донбассе защитники Украины "дали прикурить" российским наемникам, которые пытались пробраться на наши позиции. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов.
По словам журналиста, 22 февраля, ночью, штурмовая группа 4-й мотострелковой бригады ВС РФ предприняла попытку атаковать опорный пункт 1-го батальона 93-й механизированной бригады близ высоты 195 у села Крымское на Бахмутской трассе. В этом районе позиции сторон разделяет дорога и дистанция примерно в 300 метров.
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Нацотбор на Евровидение 2020: кто победил в финале, видео песни
В субботу, 22 февраля, состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2020.
В финале Нацотбора выступили шестеро артистов, мечтающие представить Украину на юбилейном, 65-м конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 12-16 мая. Уже известно, кто же выиграл путевку на международное состязание.Согласно окончательным результатам, на Евровидение-2020 поедет Go-A. Именно Go-A будет представлять Украину на песенном конкурсе.
В Европе устроили небывалый бойкот Путину: «нельзя простить…»
Одна из европейских стран отвернулась от России из-за горького прошлого, когда РФ оккупировала их территории.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на 9 Мая, если ей поступит такое приглашение.
По словам Рейнсалу, он крайне скептически относится к возможному визиту эстонского лидера в Россию.
Он также убежден в том, что в 1944 году во времена Второй мировой войны армия СССР оккупировала, а не освободила Эстонию. При этом само приглашение из России еще не поступало.
В Украине пересчитают пенсии: кто получит повышение
В 2020 году правительство трижды пересчитает пенсии украинским пенсионерам.
Это связано с индексацией и повышением прожиточного минимума. Кроме этого, будут устанавливаться новые пенсии для тех, кто только выйдет на заслуженный отдых.
Первая индексация пройдет в марте. Она будет автоматической, всем пенсионерам просто пересчитают выплаты. На сколько увеличится пенсия на данный момент неизвестно. Точные цифры должны появиться в конце января. Как известно, индексация проводится по формуле: «50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты в Украине за минувший год». По подсчетам экспертов, пенсионеры могут рассчитывать на повышение в пределах 12-15%.
Растаможка евроблях по-новому: сколько заплатим и какие уготовлены штрафы
Водителей и владельцев евроблях предостерегли эксперты - есть пара непростых «моментов», которые касаются растаможки авто, которые могут обеспечить украинцам перманентную головную боль.
Как известно, в Украине немало недовольных системой растаможки, водителей не устраивает сама формула. В этой связи автоэксперт Тарас Брязгунов рассказал о действиях государства и немаловажных «нюансах» процедуры:
«Больше всего владельцев "евроблях", которые выступают против нынешней формы, волнует коэффициент возраста. Однако, если его убрать вовсе, тогда в Украину "хлынет" поток чрезвычайно старых автомобилей. Поэтому определенная привязка к экостандартам таки должно быть», - прокомментировал журналист.
Напомним, что жена финалиста Нацотбора на Евровидение ошарашила громким обвинением: «Шавки лают…».
Как сообщала Politeka, у Путина нет шансов, план по уничтожению уже готов.
Также Politeka писала о том, что растаможка евроблях: как работает кредит и стоит ли его брать.