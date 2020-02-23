Пользуясь полной темнотой, противник предпринял попытку пересечь Бахмутскую трассу и скрытно зайти на опорник. Однако дежурная смена была начеку, наемников обнаружили в тепловизор (спасибо "Повернись живым"), после чего эффективно подавили огнем стрелкового оружия. Противник бежал, на дороге в 70 метрах от наших позиций бросили одного своего раненого.

Согласно окончательным результатам, на Евровидение-2020 поедет Go-A. Именно Go-A будет представлять Украину на песенном конкурсе.

В финале Нацотбора выступили шестеро артистов, мечтающие представить Украину на юбилейном, 65-м конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 12-16 мая. Уже известно, кто же выиграл путевку на международное состязание.

В Европе устроили небывалый бойкот Путину: «нельзя простить…»

Одна из европейских стран отвернулась от России из-за горького прошлого, когда РФ оккупировала их территории.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву на 9 Мая, если ей поступит такое приглашение.

По словам Рейнсалу, он крайне скептически относится к возможному визиту эстонского лидера в Россию.

Он также убежден в том, что в 1944 году во времена Второй мировой войны армия СССР оккупировала, а не освободила Эстонию. При этом само приглашение из России еще не поступало.

В Украине пересчитают пенсии: кто получит повышение

В 2020 году правительство трижды пересчитает пенсии украинским пенсионерам.

Это связано с индексацией и повышением прожиточного минимума. Кроме этого, будут устанавливаться новые пенсии для тех, кто только выйдет на заслуженный отдых.

Первая индексация пройдет в марте. Она будет автоматической, всем пенсионерам просто пересчитают выплаты. На сколько увеличится пенсия на данный момент неизвестно. Точные цифры должны появиться в конце января. Как известно, индексация проводится по формуле: «50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты в Украине за минувший год». По подсчетам экспертов, пенсионеры могут рассчитывать на повышение в пределах 12-15%.

Растаможка евроблях по-новому: сколько заплатим и какие уготовлены штрафы

Водителей и владельцев евроблях предостерегли эксперты - есть пара непростых «моментов», которые касаются растаможки авто, которые могут обеспечить украинцам перманентную головную боль.

Как известно, в Украине немало недовольных системой растаможки, водителей не устраивает сама формула. В этой связи автоэксперт Тарас Брязгунов рассказал о действиях государства и немаловажных «нюансах» процедуры: «Больше всего владельцев "евроблях", которые выступают против нынешней формы, волнует коэффициент возраста. Однако, если его убрать вовсе, тогда в Украину "хлынет" поток чрезвычайно старых автомобилей. Поэтому определенная привязка к экостандартам таки должно быть», - прокомментировал журналист.

Напомним, что жена финалиста Нацотбора на Евровидение ошарашила громким обвинением: «Шавки лают…».