В субботу, 22 февраля, состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2020

Как сообщает Politeka, в финале Нацотбора выступили шестеро артистов, мечтающие представить Украину на юбилейном, 65-м конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме (Нидерланды) 12-16 мая. Уже известно, кто же выиграл путевку на международное состязание.

Участники, которые выступили в финале:

1) Украинская бандуристка KRUTЬ с песней «99», занявшая первое место в первом полуфинале Нацотбора;

2) Автор песен и исполнительница Jerry Heil, прославившаяся благодаря песне «Охрана, отмена»;

3) Группа Go-A, удивившая украинцев аутентичным вокалом, танцевальной музыкой и африканскими барабанами;

4) Дэвид Аксельрод, который известен украинской публике как финалист шоу «Голос країни». Отметим, что ранее артиста звали Владимир Ткаченко. Он участвовал в шоу «Шанс» и представлял Украину на «Новой волне». Также Ткаченко принимал участие в шоу «Х-фактор» и «Танцы со звездами»;

5) 22-летний Андрей Хайат пробовал свои силы на конкурсе уже во второй раз. Его хит «Call For Love» очень форматный для Евровидения. Хайат известен благодаря проекту «Голос страны»;

6) Закрывали финал отбора своим номером группа TVORCHI из Тернополя. Они стали победителями второго полуфинала Нацотбора.

После голосования стало известно, кто победил в отборе. Согласно окончательным результатам, на Евровидение-2020 поедет Go-A. Именно Go-A будет представлять Украину на песенном конкурсе.

Отметим, что во время Нацотбора на сцене выступали не только конкурсанты, но и другие артисты, включая членов жюри. Эфир Нацотбора грандиозным музыкальным перформансом открыла Верка Сердючка, а Тина Кароль показала шоу-номер, специально подготовленный для финала.

Ранее мы писали, что Украину не рассматривают в качестве вероятного победителя на песенном конкурсе Евровидение-2020. После завершения второго полуфинала Нацотбора Украина потеряла позиции в рейтинге букмекеров. Возможно, в ближайшее время ситуация изменится.

Напомним, что жена финалиста Нацотбора на Евровидение ошарашила громким обвинением: «Шавки лают…».

Как сообщала Politeka, известный продюсер разнес финалистов Нацотбора на Евровидение: "Самодеятельность райцентра".

Также Politeka писала, что судьба Дэвида Аксельрода решена: "Это последний...".