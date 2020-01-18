В 2020 році уряд тричі перерахує пенсії українським пенсіонерам.

Це пов'язано з індексацією і підвищенням прожиткового мінімуму. Крім цього, будуть встановлюватися нові пенсії для тих, хто тільки вийде на заслужений відпочинок.

Перша індексація пройде в березні. Вона буде автоматичною, всім пенсіонерам просто перерахують виплати. На скільки збільшиться пенсія на даний момент невідомо. Точні цифри повинні з'явитися наприкінці січня. Як відомо, індексація проводиться за формулою: «50% інфляції + 50% зміни середньої зарплати в Україні за минулий рік». За підрахунками експертів, пенсіонери можуть розраховувати на підвищення в межах 12-15%.

Другий раз пенсії перерахують після підвищення «мінімалки». Вона запланована на 1 липня 2020 року. Як відомо, мінімальна пенсія зросте з 1638 до 1712 гривень (на 74 гривні).

Третій перерахунок пройде 1 грудня. Тоді мінімальну пенсію підвищать ще на 57 гривень. До кінця року мінімальна пенсія в Україні буде складати 1769 гривень.

Не виключено, що пенсіонерам старше 80 років додатково збільшать пенсію. У 2019 році президент України Володимир Зеленський обіцяв запровадити програму, за якою люди, старше 80 років, повинні будуть отримувати щомісячну надбавку у розмірі 400-1100 гривень. За словами Зеленського, на цю програму вже виділили 13 млрд гривень.

Зазначимо, що пенсіонерам, які досі працюють, навряд чи варто чекати підвищення пенсії. Навпаки, вони можуть частково втратити виплати, якщо не встигнуть повідомити Пенсійний фонд, що вони працевлаштовані. У такому випадку після верифікації у них вирахують гроші.

Додамо, що в Кабміні хочуть підвищити прожитковий мінімум в Україні, прив'язавши до нього виключно соціальні виплати.

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