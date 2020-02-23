И это после того громкого скандала, который был

Украина может отправить в китайский Ухань новый самолет в рамках проведения еще одной операции по эвакуации

Как сообщает Politeka, об этом во время брифинга заявил замминистра МВД Антон Геращенко.

«Геращенко добавил, что, если будет достаточное количество заявок от украинцев из города Ухань с просьбой эвакуировать их, Украина сможет это сделать снова», - говорится на сайте ведомства.

Уточним, что за прошедшие сутки количество зараженных новым штаммом коронавируса достигло 76 936 человек. ИЗ них скончались 2442 человека. А из больницы выписалось 22 888 человек. В тяжелом состоянии находится около 10 968 человек.

Всего за сутки болезнь подхватили 648 человек.

Как сообщалось ранее, китайские власти вводят уголовное преследование за распространение коронавируса.

Такое решение было принято 15 февраля. Суд постановил, что больных коронавирусом китайцев могут казнить, если они намерено будут скрывать симптомы болезни. Кроме этого, уголовная ответственность светит людям, которые будут искажать информацию о состоянии больного. Например, близким заболевших людей, если они скроют факт болезни.

Как стало известно, власти запретили больным коронавирусом, а также простудившимся людям с температурой или кашлем передвигаться по стране в общественном транспорте. За распространение инфекции гражданам Китая также грозит уголовная ответственность. Отмечается, что людей, которые будут распространять коронавирус COVID-19 по стране, обвинят в создании угрозы общественной безопасности. Их могут посадить в тюрьму на 10 лет или казнить.

Добавим, что тех граждан, которые на праздниках оказались в зоне эпидемии, по возвращению домой ждет карантин. Если они откажутся от наблюдения врачей, их тоже накажут.

Напомним, что в сети появились фото, как животные защищаются от коронавируса.

Как сообщала Politeka, ученые раскрыли правду о коронавирусе, что теперь будет с брошенными украинцами.

Также Politeka писала, что «Слуги народа» оскандалились, соратница Зеленского ошарашила словами о коронавирусе.