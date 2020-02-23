Парламент Великобритании принял скандальный документ об украинском Донбассе, который ранее вызывал много споров

Об этом сообщает вице-президент инициативе Nuclear Treaty Initiative и бывший министр обороны Великобритании лорд Дез Браун, передает «Радио. Свобода».

«Мы никоим образом не предлагаем план, который бы заменил процесс, за который отвечают другие стороны. Мы лишь говорим: вот 12 шагов, вот опции для рассмотрения, именно для того, чтобы уменьшить страдания людей, и увеличить уверенность. Мы очень четко говорим: это не мирный план, это 12 шагов. Они могут быть приняты или отвергнуты. Мы не навязываем их некому. Мы собрали экспертов, которые проанализировали ситуацию, и они предложили вещи, которые могли бы помочь поддержать мирный процесс», - отметил он.

Браун также уточнил, что к разработке документа не привлекались какие-либо представители стран. Другими словами, ни одна страна не указывала, что именно нужно в нем прописывать.

Как сообщалсь ранее, на Мюнхенской конференции согласовали 12 шагов, которые должны усилить безопасность в Украине, а также в евроатлантическом регионе

Ключевые 12 шагов перечислил на своей странице в Facebook украинский журналист Валерий Калныш.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.