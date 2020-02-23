В сети показали, как российские террористические войска разбомбили кладбище из артиллерии на Луганщине

Снимок появился на странице известного Фейсбук-сообщества «Вернись живым», который освещает военные действия на востоке Украины, передает Politeka.net

Отмечается, что обстрел был зафиксирован 18 февраля.

Подконтрольные Кремлю террористы уже давно ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов, подвергая опасности местное население, однако в этот раз пострадало кладбище.

"От вражеских снарядов и мин перебило около 400 метров линий электропередач, в результате чего была обесточена больница. Но наиболее ужасным последствием артиллерийского обстрела из запрещенных "Минском" 122 мм и 152 мм стало разбомблен кладбище. Десятки воронок в мерзлой земле, разрушены могилы, избиты обломками кресты и мемориалы", - говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что дата 18 февраля для прорыва российско-оккупационными войсками "Л/ДНР" была выбрана не случайно.

По его словам, российская сторона лишний раз напоминает о безальтернативности позорных Минских соглашений, которы были подписаны после Дебальцевого.

А вот известный волонтер и участник российско-украинской войны Роман Доник утверждает, что террористы, которые 18 февраля развязали бои на Донбассе, заранее планировали попытку прорыва линии разграничения в Луганской области.

По его словам, происходящее сейчас на фронте должно было произойти и есть возможность, что все повторится вновь.

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