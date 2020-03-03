Доллар и евро резко взлетели в цене, в обменниках переполох

Курс валют в Украине 3 марта спровоцирует панику на рынке, гривна сдаст позиции сразу на несколько пунктов.

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на прогноз Национального банка Украины.

К примеру, за сто американских банкнот придется отдать 2481,8 гривен (+22 грн). Аналогичной ситуация будет и с курсом евро – за сто банкнот придется выложить 2760,75 грн (+62,88 гривен).

Уточняется, что к средине понедельника, 2 марта, сто американских «вечнозеленых» стили 2477,21 гривен.

Главного врага президента отравили в России, ситуация критическая

Одного из главных кандидатов в «президенты» непризнанной Абхазии Аслана Бжанию доставили в больницу в Сочи в тяжелом состоянии.

Как стало известно, 2 марта политика из самопровозглашенной республики доставили в больницу в Сочи с симптомами инсульта. При этом Телеграм-канал Mash со ссылкой на показания местных жителей сообщает, что речь может идти об отравлении.

Известно, что накануне Бжания ужинал морепродуктами, утром позавтракал, а когда ехал, начал задыхаться. В больнице политика ввели в медикаментозную кому. Его собираются транспортировать в клинику в Краснодаре. Для этого будет задействован вертолет.

Стоит отметить, что если речь действительно идет об отравлении, то это может стать уже вторым покушением на Бжанию за последнее время. В апреле прошлого года Бжания был отравлен тяжёлыми металлами, такими как ртуть, алюминий и кадмий.

Стефанчук анонсировал обнародование решений об изменениях в правительстве

У Зеленского сейчас есть несколько рабочих вариантов относительно кадровых изменений в Кабмине. Проекты решений относительно кадровых изменений в правительстве будут обнародованы в ближайшее время. Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

"У президента нет своих или чужих, есть люди которые выполняют его программу, есть люди которые не справляются... Я не исключаю, что на этом этапе будут сделаны серьезные кадровые выводы. Рабочих вариантов есть несколько, они обсуждаются", - заявил Стефанчук.

"Будет дана оценка тем блокам, которые не справляются. Сейчас мы в процессе консультаций, в процессе общения. В ближайшее время вы получите проекты решений, которые будут приняты по результатам этого обсуждения", - отметил он.

Первый заместитель председателя ВР отметил, что тема кадровых изменений в Кабмине будет обсуждаться на заседании фракции "Слуга народа" во вторник.

Напомним, всплыли подробности тайной встречи близкого соратника Зеленского с Гончаруком.

Как сообщала Politeka, отставка Гончарука под вопросом, в Раде выдали всю правду.

Также Politeka писала, что Разумков показал, за что будут наказывать Кабмин Гончарука: названа решающая дата.