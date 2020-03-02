Одного из главных кандидатов в президенты непризнанной Абхазии Аслана Бжанию доставили в больницу в Сочи в тяжелом состоянии

Как стало известно, 2 марта политика из самопровозглашенной республики доставили в больницу в Сочи с симптомами инсульта. При этом Телеграм-канал Mash со ссылкой на показания местных жителей сообщает, что речь может идти об отравлении.

Известно, что накануне Бжания ужинал морепродуктами, утром позавтракал, а когда ехал, начал задыхаться. В больнице политика ввели в медикаментозную кому. Его собираются транспортировать в клинику в Краснодаре. Для этого будет задействован вертолет.

Стоит отметить, что если речь действительно идет об отравлении, то это может стать уже вторым покушением на Бжанию за последнее время. До этого его госпитализировали в больницу в Сочи 17 апреля прошлого года с неопределенными симптомами. После лечения в Германии абхазская оппозиция представила результаты анализов, проведённых в Мюнхене. Согласно этим результатм, Бжания был отравлен тяжёлыми металлами, такими как ртуть, алюминий и кадмий.

Тогда политик чудом избежал смерти, а его состояние на момент госпитализации было критическим.

Бжанию, наряду с полевым «командиром ДНР» Ахрой Авидзбой считают главным идеологом и организатором массовых протестов против президента Рауля Хаджимбы, которые прошли в Сухуме в начале января. После этих акций суд Абхазии отменил результаты выборов, прошедших 8 сентября 2019 года, и признал их несостоявшимися, а Хаджимба потерял статус президента.

Известно, что после этого Бжания лично навестил Хаджимбу, который скрывался от протестующих, и потребовал, чтобы тот ушел в отставку.

В течение часа после этого Хаджимба объявил о сложении с себя полномочий.

Сейчас Бжания считается одним из главных кандидатов на президентское кресло в непризнанной республике. Выборы должны пройти 22 марта.

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