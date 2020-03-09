Субсидии получают даже те украинцы, которые работают за пределами Украины

Субсидии - это иногда единственная надежда на какую-то жизнь для украинцев. Даже те люди, что работают за пределами Украины - декларируют нулевые доходы, чтобы их получить. Бывает и такое, что имеют два или три паспорта, продают жилища, что имеют доходы и показывают только зарплату. Ведь каждому выгодно, чтобы государство покрывало коммуналку. Об этом пишет Знай.юа.

В Минфине заявили, что завершили проверку населения Украины на получение субсидий и других соц. выплат. Просмотрели за 2019 год 8,8 миллионов людей, что получают субсидии, 10,2 миллиона льготников и 5,5 миллионов получателей помощи от государства. Согласно проверке, рекомендовано дополнительно проверить по 12,9 миллионам человек.

Только за октябрь 2019 года зафиксировали почти 15 тысяч случаев того, что выплаты неправомерно начисляли. Общая сумма ущерба государству составила 27,4 миллиона гривен. Деньги нужно будет вернуть в бюджет эти нарушителям.

Ранее мы сообщали, что не успели украинцы отойти от шока, связанного с получением двух платежек на газ, как их снова «обрадовали».

На сегодня в квитанциях на оплату ЖКУ – от семи до 10 коммунальных услуг, но уже вскоре появится еще 12.

Так, платеж за холодную воду будет разделен на четыре: собственно холодная вода, абонентская плата (то есть платежка за то, что вам напечатали и прислали платежку), за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание.

Аналогичная ситуация будет с горячей водой и отоплением.

Считать услуги отдельно будут с 1 мая, а вот будет это все в одной платежке разными строками или вообще отдельными квитанциями, еще окончательно не решено.

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