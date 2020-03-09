Субсидии получают даже те украинцы, которые работают за пределами Украины
Субсидии - это иногда единственная надежда на какую-то жизнь для украинцев. Даже те люди, что работают за пределами Украины - декларируют нулевые доходы, чтобы их получить. Бывает и такое, что имеют два или три паспорта, продают жилища, что имеют доходы и показывают только зарплату. Ведь каждому выгодно, чтобы государство покрывало коммуналку. Об этом пишет Знай.юа.
В Минфине заявили, что завершили проверку населения Украины на получение субсидий и других соц. выплат. Просмотрели за 2019 год 8,8 миллионов людей, что получают субсидии, 10,2 миллиона льготников и 5,5 миллионов получателей помощи от государства. Согласно проверке, рекомендовано дополнительно проверить по 12,9 миллионам человек.
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Только за октябрь 2019 года зафиксировали почти 15 тысяч случаев того, что выплаты неправомерно начисляли. Общая сумма ущерба государству составила 27,4 миллиона гривен. Деньги нужно будет вернуть в бюджет эти нарушителям.
Ранее мы сообщали, что не успели украинцы отойти от шока, связанного с получением двух платежек на газ, как их снова «обрадовали».
На сегодня в квитанциях на оплату ЖКУ – от семи до 10 коммунальных услуг, но уже вскоре появится еще 12.
Так, платеж за холодную воду будет разделен на четыре: собственно холодная вода, абонентская плата (то есть платежка за то, что вам напечатали и прислали платежку), за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание.
Аналогичная ситуация будет с горячей водой и отоплением.
Считать услуги отдельно будут с 1 мая, а вот будет это все в одной платежке разными строками или вообще отдельными квитанциями, еще окончательно не решено.
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