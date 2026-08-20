Графіки відключення світла у Полтавській області на 21 та 22 серпня будуть тривати через планові профілактичні роботи.

Українців попередили пропланові графіки відключення світла у Полтавській області на 21 та 22 серпня, повідомляє Politeka.net.

Знеструмлення пов’язані з проведенням ремонтних і технічних робіт на електромережах. Через це мешканцям окремих населених пунктів доведеться на кілька годин залишитися без електроенергії. Тривалість перерви залежатиме від конкретної адреси.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 21 серпня триватимуть у селі Щербаки. Тут електропостачання можуть обмежити з 08:00 до 20:00 одразу на кількох вулицях. До графіка увійшли:

Богдана Хмельницького: 10;

Весняна: 1, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36;

пров. Вишневий: 1, 2, 3, 4, 5, 7А, 12, 23, 27;

Героїв полку «Азов»: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11/2, 12;

Залізнична: 6, 9, 11, 12, 13;

Зелена діброва: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 14, 15, 16, 16/2, 18, 20, 22;

Кільцева: 11;

Кобзарська: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 24;

Кольцова: 1А, 3, 3А, 5, 13, 15, 17, 21;

Марка Кропивницького: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Омельницька: 1, 1-А, 2, 3, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 17, 17А, 19, 19А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

Революціонерів: 1, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 17, 25.

Також 21 серпня з 08:00 до 17:00 електропостачання обмежать у селі Малий Кобелячок. Світла тимчасово не буде за такими адресами:

Квітнева: 16, 18, 20, 28, 29, 32, 34, 36А, 38, 40А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 68А, 72, 80А, 84, 90, 92, 97, 104, 105, 108А, 112, 115, 116;

Незалежності: 18, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 28А, 29, 30, 32, 33.

Наступного дня, 22 серпня, планові роботи продовжаться. Зокрема, у Радочини електропостачання за окремими адресами можуть обмежити вже з 08:00 до 20:00. Таким чином, мешканців попереджають про можливу 12-годинну перерву. До графіка увійшли вулиці:

пров. Вільний — 1, 2, 3, 4

Кременчуцька — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 22, 24

Молодіжна — 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Набережна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 30, 34, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52

Садова — 2, 3, 5, 6, 10

Степова — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12

Червоної Калини — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 8-А, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 27

Також цього дня будуть вимкнення у селі Федоренки з 8 до 20 години. електрика зникне за адресами:

Омельницька — 1, 1А, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15-А, 16, 17, 19, 21, 23А, 23Б, 24, 25, 26А, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 40.

Джерело: Новосанжарська селищна територіальна громада.

Джерело: Омельницька Громада.

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