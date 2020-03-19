Украинский журналист, телеведущий Андрей Пальчевский рассказал, как обстоят дела с коронавирусом в мире 

Журналист сообщил, что за сутки в Китае за сутки не зарегистрировали ни одного нового случая заражения, пишет  Politeka.net. Однако недуг продолжает бушевать в других странах. 

Так, в США в одной семье заболели семь человек, из которых умерли трое. 

"Это говорит о том, что нам надо заниматься самодисциплиной, больше всех остальных, потому что, надеяться на центральное правительство не приходится", - отметил Пальчевский. 

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Телеведущий вспомнил слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что нужно доверять только его офису, Минздраву и Верховной Раде. Однако, по мнению Пальчевкого, власти далеки от народа. 

Поэтому журналист говорит, что украинцам надо помнить - спасение зависит от молодых людей, которые должны носить маски и выполнять всю работу вне дома, дав возможность родителям отсидеться дома. 

Также, как отметил Пальчевский, сидеть по домам украинцам придется долго, вероятно, 10-12, а, может, и более недель. 

"Ничего не поделаешь. Желаю выдержки, а мы будем долбить правительство, чтобы людям как-то компенсировали это сидение. Во всяком случае, нападающим буду я", - завершил Пальчевский. 

цвет надежды

цвет надежды

Gepostet von Андрей Пальчевский am Donnerstag, 19. März 2020

Напомним, Андрей Пальчевский во время обзора международной прессы, обратил внимание, что американские СМИ пишут - "ситуация с коронавирусом тяжелее, чем Вторая мировая война, Великая депрессия и 11 сентября вместе взятые".

В это время в нашей стране, по мнению эксперта, не настолько серьезно отнеслись к пандемии и ее возможным ужасным последствиям.

"У меня вопрос к нашим властям: почему за три месяца, когда началась эта эпидемия, не было налажено ни производства масок, ни аппаратов вентиляции легких?", - поинтересовался Пальчевский. 

кто, б..., ответит???

кто, б..., ответит???

Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 18. März 2020

Ранее мы писали, что Андрей Пальчевский обратился к украинцам с просьбой беречь себя, а также добавил, что жителей страны обманывали, как обычно, насчет того, что в Украине нет зараженных и государство находится в  надежных руках. 

Напомним, украинцев обманули с карантином, Пальчевский не сдержался.

Как сообщала Politeka, Пальчевский призвал изменить Конституцию, появилось обращение к Зеленскому.

Также Politeka писала, что Пальчевский уделал всех ненавистников праздника 8 марта.