Певец Виктор Павлик рассказал о сложностях возвращения оккупированного Крыма



Свое мнение он озвучил в интервью "Апострофу".



По его словам, Крым сейчас уничтожен и сделать его, таким как он был прежде будет очень сложной задачей.

"Изначально очень хотелось, чтобы Крым вернулся. Но нужен ли он сейчас?.. Я думаю, что в любом случае Крым - хорошая земля, там много наших людей. Это большая беда. Но даже если его сейчас забрать, я не знаю, что нужно делать, чтобы его восстановить, сделать таким, как он был прежде в Украине. Сейчас Крым уничтожен - что с ним делать?", - задался вопросом Павлик.

В то же время он уверен, что все бы выступили за возвращение полуострова.

"Но мне кажется, что если бы так просто сейчас можно было его вернуть, то все были бы за это.", - отметил певец.

Ранее мы сообщали, что Крымский мост в разгар коронавируса оказался серьезным источником опасности как для РФ, так и для оккупированного полуострова.

Проблема в том, что на данный момент проверить всех въезжающих по мосту в Крым из Краснодарского края на коронавирус невозможно. Об этом на совещании, посвященном проблеме распространения COVID-19.

Кроме того, на оккупированном полуострове существует серьезная проблема с нехваткой воды.

Весь сельскохозяйственный степной регион полуострова и его химпромышленность оказались на грани полного усыхания.

Напомним, число зараженных коронавирусом в Киеве выросло.

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