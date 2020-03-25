Вирусологи развенчали миф о том, что летняя жара «спасет» человечество от коронавируса

На фоне пандемии опасного вируса многие надеялись на то, что болезнь постепенно сойдет на нет с повышением температуры воздуха на улице. Однако, итальянские вирусологи заявили о том, что надеяться на такой вариант развития событий не стоит.

Так, вирусолог Роберто Буриони заявил, что пандемия не пойдет на спад летом только из-за потепления. Он признал, что с наступлением тепла все респираторные заболевания действительно передаются меньше, а попадающие в воздух частицы слюны испаряются быстрее, однако, по его словам, в нынешней ситуации это не поможет.

К аналогичным вывода пришли и ученые из Миланского университета Бикокка, Римского университета III и Кьети-Пескара, которые сравнили число зараженных COVID-19 людей в китайском Ухане, а также итальянских Ломбардии и Венето. Они не нашли взаимосвязи между числом подтвержденных случаев заражения и климатическими условиями в этих регионах.

Специалисты отмечают, что миф о том, что летнее тепло способно победить коронавирус основывается на сравнении вируса с атипичной пневмонией, эпидемия которой началась в конце 2002 года и угасла в июле 2003-го. Однако, ученые подчеркивают, что сравнивать ту эпидемию с сегодняшней неправильно.

Эксперты уверены, что в данный момент единственное эффективное средство борьбы с коронавирусом – ограничительные меры, которые массово вводят сейчас разные страны мира.

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