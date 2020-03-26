Отечественные селебритис в социальной рекламе рассказали родителям, как пережить карантин, и нарвались на критику

Их советы имеют мало общего с реальной жизнью большинства украинских семей, пишет блогер Татуся Бо, советник «Демократической Сокиры» по вопросам образования.

Так, первая леди Елена Зеленская призвала научить детей мыть руки.

"Извините, но это выглядит будто восставшие из позолоченных унитазов выходят такие и, "дорогие папуасы, сядьте в строку, сейчас мы вас научим НЕ втирать морду скальпом соседа". Я понимаю важность всегдашнего и правильного мытья рук, но реально разве это главное сейчас?", – недоумевает автор.

Телеведущая Маша Ефросинина сделала акцент на необходимости заниматься спортом и правильно питаться.

"К проблемам правильного питания у меня вопросов нет. А вот при упоминании о занятиях спортом я заржала. У моей подруги двое детей и квартира 38 квадратов, и две работы - расскажите ему о занятии спортом. Там разве постоять солдатиком нельзя. И в подобных условиях у нас живет очень много семей".

Но больше всего мать двоих детей, один из которых совсем малыш, другая – ученица начальной школы, поразила телеведущая Катя Осадчая, напомнившая, что карантин – это не каникулы, и призвала создать дома лучшую школу. Ведь, мол, где еще «ребенок может гладить кота во время уроков?!».

По словам блогера, после таких слов она вспомнила о десятках подруг по Фейсбуку, которые показали все прелести дистанционного обучения и условия карантина.

«А теперь представьте: мама работает, у нее даже не карантин - у нее удаленная работа, у папы тоже удаленная работа. А дома шестиклассник и первоклассник. И одному надо кино, другому футбол, у папы важные переговоры, у мамы важный митинг. Ведь работу им, ту работу, с которой платятся налоги, в том числе и на такую ​​го*носоциалку, никто не отменял. Вы пробовали проводить одновременно урок химии и письма? Нет? Спросите у моей подруги, она расскажет. Я могу рассказать, как учить первоклассницу решению задач, работая, забавляя малыша и готовя есть», – пишет Татуся Бо.

Она указывает на очевидный факт: украинские школы и учителя оказались совершенно не готовы к дистанционному обучению. Большинство педагогов ограничились фото листика с указанными домашними заданиями в вайбере. Ситуация усугубляется качеством учебников, в которых формулировки иногда вводят в ступор даже взрослых.

И на фоне этого мажорные слова с телеэкрана звучат, как издевательство, для подавляющего большинства родителей, которые в своих маленьких квартирах «работают на двух работах, организовывают правильное и здоровое питание и проводят урок письма и химии одновременно».

«Вырубите свой менторский тон, снимайте нахрен свои белые пальто. Хотите помочь? Научите учительницу делать он-лайн уроки вместо постинга дебильных открыток в вайбер-чат. Помогите в разработке толковой онлайн-платформы для дистанционного обучения. Подарите гаджеты для обучения тем, у кого технический прогресс не достиг дальше нокии 3310. Или в конце запишите интересные видеолекции по химии или по письму», – призывает автор.

⚠️‼️👩‍👧‍👦 Мами закликають: карантин - це не канікули! ⚠️‼️👩‍👧‍👦 Мами закликають: карантин - це не канікули! Подбайте про безпеку своїх дітей, поясніть прості правила та забезпечте комфортне навчання вдома. А якщо бачите тривогу в маленьких очах, обов’язково поговоріть зі своєю дитиною. Будьте правильним прикладом для своїх дітей. #ПростіРечіРятуютьЖиття Олена Зеленська Маша Ефросинина. Моя Жизнь Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Sonntag, 22. März 2020

Напомним, что будет с учебой в школе из-за продления карантина.

Как сообщала Politeka, из-за коронавируса в Минобразования сделали срочное заявление.

Также Politeka сообщала, что дети останутся дома еще на год: в Украине пошли на радикальные меры из-за коронавируса.