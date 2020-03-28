Стало известно, как украинцы смогут попасть домой после закрытия границ

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба МИД Украины.

Стоит отметить, что уже сегодня в полночь были закрыты границы. В МИД порекомендовали украинцам, которые остались за границей, обращаться в посольства, чтобы можно было продлить визы или решить другие вопросы.

Но дипломаты успокоили украинцев и заявили, что граждане смогут вернуться в Украину домой пешком через пункты пропуска, где это будет разрешено.

Если у граждан были забронированы авиабилеты на март, то для возврата средств им необходимо обратиться в авиакомпании.

А все граждане Украины, которые вернулись домой в течение последней недели, обязаны соблюдать режим самоизоляции на протяжении 14 дней.

Также в сети появилась информация, что на пункте пропуска Гребенное – Рава Русская польские пограничники пропускают всех бесплатно, а на украинской стороне якобы "сдирают деньги".

Об этом в Facebook написал поляк Томаш Баарт. Он заявил, что польские офицеры организовали возможность перехода границы пешком, но только до украинского шлагбаума.

Но потом попасть на украинскую территорию не так и просто: якобы нужно заплатить от 30 до 50 злотых с человека за перевозку от нейтральной зоны к воротам.

В пресс-службе Западного регионального управления ГПСУ заявили, что для пересечения государственной границы действительно были организованы автобусы, но никаких денег платить не нужно гражданам.

Напомним, на сайте my.ua можно отслеживать статистику по всем странам мира. Также на сайте представлена детальная информация о заболеваемости по регионам Украины.

Напомним, что украинцам раскрыли эффективный путь борьбы с коронавирусом: что нужно знать о соцработниках.

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