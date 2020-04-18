Перестало биться сердце защитника Украины – бойца, воевавшего на Донбассе в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде

Печальное известие сообщила дочь военного, жительница Львова Юлия Дубовицкая на своей странице в Facebook, передает Politeka.net

"Мне очень трудно… я прошу ангела хранителя дать сил и терпения пережить боль, ведь сегодня не стало моего отца - он для меня был сильным мужественным и ангелом для моей семьи, пусть Господь его охраняет… Настолько трудно понять, что ты потерял родного человека. Мне до сих пор не верится, что в один момент его не стало. Царство небесное. Я очень тебя люблю папа! Хотелось, чтобы это все был просто сон...", - написала Юлия.

Девушка призвала всех украинцев беречь и уважать своих родних.

"Я прошу вас, чтобы вы берегли своих родных... Берегите своих родных и близких...", - добавила она в заключении.

Ранее сообщалось, что молодой украинский герой АТО совершил самоубийство, оставив предсмертную записку. 19 июля в Нововолынске 31-летнего Игоря Тыльного нашли повешенным. Рядом с телом была предсмертная записка, в которой он просил никого не винить в том, что произошло. Известно, что перед самоубийством у него были конфликты с женой и он стал выпивать.

Тело парня нашли в доме его родителей. На момент трагедии их дома не было. Начальник Нововолынского отделения полиции сообщил, что повесился Игорь на дверной ручке с помощью куска веревки. Напомним, Игорь Тыльный в 2014 году участвовал в АТО, служил в 51 бригаде ВСУ.

Напомним, страшный взрыв прогремел в день выборов в Украине: “погибли на месте”.

Как сообщала Politeka, найдена могила загадочно убитого на Донбассе американца: всплыла правда про зверскую расправу.

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