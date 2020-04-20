Резкий обвал зарплат в Украине: кто пострадает больше всего, раскрыты новые суммы

Карантин в Украине спровоцирует резкий обвал заработных плат, который почувствуют все. Об этом сообщают экономические эксперты.

Так, экономист Олег Пендзин прогнозирует резкий обвал зарплат более чем на 12%. Причиной этого станет простой производства из-за карантина.

В то же время экономический эксперт Андрей Шевчишин утверждает, что номинально зарплата украинцев может даже вырасти. Однако из-за того, что предприниматели платят 2/3, люди получат на руки меньше положенного – в пределах восьми тысяч гривен.

Число жертв стрельбы в Канаде достигло 16 человек, подробности и кадры

В субботу, 18 апреля, 51-летний Габриэл Уортман устроил стрельбу в Портпике в канадской провинции Новая Шотландия. Изначально полиция заявляла, что его задержали, однако затем стало известно, что стрелок погиб.

Он был одет в форму, похожую на полицейскую, и ехал на автомобиле, которая выглядит как полицейская. Однако Уортман не был сотрудником правоохранительных органов, и номер его машины не был похож на номера на служебных автомобилях.

Число погибших в результате стрельбы в городе Портапик возросло до 16 человек, помимо открывшего огонь мужчины.

Среди погибших оказалась 23-летняя сотрудница полиции.

Еще один представитель правоохранительных органов госпитализирован с ранениями, не угрожающими его жизни.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поблагодарил полицейских за работу и выразил соболезнования семьям погибших.

Курс валют слетел с катушек, украинцев предупредили о новом скачке доллара: что нужно знать

Курс валют в Украине может резко обвалится из-за карантина, вернув гривне позиции, которые она занимала еще вначале года.

Об этом сообщают экономические эксперты.

Так, Андрей Забловский утверждает, что падение будет не существенным во II квартале: от 26,9 до 27,5 грн за банкноту.

«Этому будет способствовать и постепенная активизация деловой активности в стране на фоне ожидаемого поэтапного смягчения карантинных ограничений для экономики, начиная с мая», - отметил он.

Иное мнение высказали Олег Пендзин и Виктор Скаршевский: по их мнению, падение будет в пределах 28-28,5 грн за «вечнозеленый».

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.