Балерина Анастасия Волочкова признала "референдум" и аннексию Крыма законными

По ее словам, "Крым сделал свой выбор", но в ее сознании он будет ассоциироваться с Украиной.

"Крым был частью Украины, и я хочу пояснить, что он в моем сознании всегда будет ассоциироваться с Украиной. Я никогда не предполагала, что на этой земле вообще могут происходить такие ужасные противоречия, из-за которых могут поругаться наши народы", - отметила она.

Но тут же отметила, что присоединения полуострова к РФ "все ждали".

"Теперь Крым стал частью России. Невозможно не считаться с тем фактом, что многие люди этого долго ждали. Я верю, что решение жителей Крыма благотворно повлияет на их жизнь", - уверена балерина.

Кроме того, она считает, что странам нужно примириться.

"Наша страна всегда оказывала дружественную поддержку Украине. Такую, какую не окажет ни одна страна мира! На мой взгляд, именно артисты своим творчеством и добротой могут объединить и сплотить людей в столь неоднозначное время... В самый сложный для наших стран период мы еще больше должны сплотиться и не поддаваться на провокации", - отметила она.

Ранее мы сообщали, что Ксения Собчак заявила, что оккупировав Крымский полуостров, Россия нарушила существующие международные договоренности и Крым должен быть возвращен Украине. По ее словам, возможно надо провести референдум.

Напомним, что Газманов поведал, как россияне "спасли" Крым от Украины

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу.