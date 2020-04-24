Кинорежиссер Андрей Кончаловский похвалил Владимира Путин за аннексию Крыма

По его мнению, РФ "перестала хромать", после того как с подачи президента был захвачен полуостров.

"Несомненно, это и Путин. Но сейчас еще мало государства в государстве. Надо еще похлеще, на мой взгляд. Тем не менее, страна перестала хромать где-то, ее можно воспринимать как серьезную политическую, да не только, силу в мире. Ее перестали игнорировать", - считает режиссер.

Он отметил, что такие действия России по отношению к Украине были правильными.

"Донбасс − не часть России. Донбасс − часть российской культуры. А Крым − это территориально часть России. Я думаю, что это был единственный правильный сегодня ход", – добавил он.

Кроме того, он утверждает, что "американцы там должны были ставить свою базу, а РФ такого допустить не могла".

В конечном итоге, уверен режиссер, Украина все же не сможет без России.

"Украина всегда была и будет с Россией. Это иллюзия. Украина никогда не сможет жить без России. Она не выдержит. Я больше скажу: Россия без Украины выдержит, а Украина без России − не выживет. Мы − один народ", - заключил он.

Нужно отметить, что ранее Кончаловский утверждал, что конфликт между Украиной и Россией имеет глобальный подтекст, а Путин тут не при делах.

Более того, он уверен, это война в одной семье, которая обязательно закончится миром.

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