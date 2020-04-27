В Украину идет потепление, скоро у нас будет самая теплая погода в Европе

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook

Так, во вторник, 28 апреля в течение дня будет +14 +18 градусов, на западе +15 +20 градусов.

Ближайшая ночь еще побудет холодной, +2 +8 градусов, а на севере и северо-востоке еще и возможны заморозки. Вероятно это будут последние заморозки в этом сезоне.

А уже в среду погода в Украине будет одной из самых теплых в Европе, максимально до +20… +24 градусов.

Возвращаясь к погоде в Украине во вторник, ветер одидается юго-западный, 5-12 м/с.

Кроме того, завтра над Черным морем находиться антициклон, который своим влиянием и сухой погодой достигнет и Украины. Поэтому, 28 апреля в большинстве областей существенные осадки маловероятны.

Погода в Киеве во вторник 28 апреля, будет умеренно теплым, до +17, +18 градусов. Существенных осадков не ожидается. Ветер будет юго-западный, умеренный.

В среду в столице воздух прогреется до +22 градусов, а завершится апрель в Киеве грозовым дождем.

Напомним, в столице начался армагеддон: "деревья вырывает с корнями", есть первая жертва.

Как сообщала Politeka, погода слетит с катушек, в Украину надвигается зима: когда ждать морозов.

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