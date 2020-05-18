Вторая половина мая продолжит огорчать украинцев прохладной погодой и периодическими осадками

Об этом на своей странице в Фейсбук предупредила синоптик Наталья Диденко. Она рассказала, что во вторник, 19 мая, с севера на Украину придет новый атмосферный фронт, который принесет с собой дожди. Осадки ожидаются в западных, северных и большинстве центральных областей, а также на Харьковщине.

При этом на юге страны, в Днепре с районами, а также в Донецкой и Луганской областях будет сухо. Небольшие осадки вечером возможны только в Днепропетровской области.

Ветер ожидается западный, умеренный.

Ночью температура опустится до +6…+9 градусов, а на севере – местами до +3. Днем в среднем по Украине будет +14…+20 градусов. На западе температура поднимется до +18…+24, на юге – до +22, а в северных областях – только до +9…+13 градусов.

В Киеве ночью температура опустится до +7 градусов, а днем столбики термометров покажут до +17. В столице во вторник ожидаются осадки.

Диденко отметила, что с 19 мая в Украине начнется похолодание. До выходных погода будет прохладной с периодическими дождями. Более высокие температуры установятся уже со следующей недели.

Отметим, что ранее мы писали, что погода этим летом будет крайне нестабильной. В самом начале лета украинцев ждет традиционная жара, однако затем температура резко пойдет на спад. Подобные «качели» продержатся до самого конца сезона.

Аналогично и периоды засухи будут чередоваться с сильными дождями, которые будут сопровождаться грозами, градом и шквальным ветром.

Напомним, погода снова разбушевалась, грозовые дожди и +23 сведут украинцев с ума.

Как сообщала Politeka, атмосферные фронты потрепают Украину, погода готовит новое испытание.

Также Politeka писала, что мощная стихия ворвалась Украину, дожди с грозами готовят удар.