Неизвестные злоумышленники взломали личный кабинет замглавы Минюста Ольги Онищук

Как передает Politeka.net, об этом топ-чиновник рассказала в своем личном Facebook.

По ее словам, в ее кабинет наведались "непрошенные" гости, которые даже не скрывали факт проникновения.

"В мой рабочий кабинет наведались непрошеные "гости" (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!). И я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и "сюрпризы" в память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении", - призналась Онищук.

Замглавы Минюста также добавила, что по факту незаконного проникновения она написала заявление в правоохранительные органы.

"Сейчас выясняются все обстоятельства этого "визита", проверяем помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ", - резюмировала Онищук в своем Facebook.

Ранее мы рассказывали о неприятности, которая случилась со "слугой народа" Ольгой Василевской-Смаглюк прямо в Раде.

У нардепа похитили новый рабочий планшет с клавиатурой, стоимость которого соствляет 28 999 гривен (1 200 долларов США). Девайс был абсолютно новый и депутат ни разу им не воспользовалась.

«Это тот самый служебный депутатский ноутбук, который выдавали всем. Я даже не успела им воспользоваться, я его ни разу не открывала. Я так думаю его украли сразу после того, как я его занесла в кабинет, после того, как мне его выдали», - призналась Василевская-Смаглюк.

В аппарате парламента ей посоветовали обратиться полицию.

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Как сообщала Politeka, депутатку из партии Зеленского жестко осадили: "Сама же об этом повизгивала".

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