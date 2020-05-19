Их обвиняют в систематическом злоупотреблении служебными обязанностями, ограничении права на защиту и давления на подозреваемого. Об этом пишет 112.ua

15 мая 2020 года Печерский суд районного суда города Киева отстранил от дела следователя ГБР Дмитрия Алексенка и прокурора ОГП Николая Среду. Они принимали участие в расследовании уголовного производства на Юрия Евтушенко, основателя предприятия "ТЕМП-3000", по изготовлению якобы некачественных бронежилетов (скан Определения суда приведены ниже).

Судебное ходатайство обосновано рядом обстоятельств, свидетельствующих о очевидный риск предвзятого отношения прокурора и следователя.

Сторона обвинения систематически игнорировала ходатайство предоставить материалы дела для ознакомления. По закону Украины такие действия ограничивают право на защиту.

К делу постоянно добавлялись "доказательства", что не имели никакого отношения к уголовному делу, были не достоверными и не доказательными. Такие действия создают видимость наличия доказательной базы, но не имеют ничего общего с профессиональной работой в рамках законодательства.

Сторона обвинения неоднократно пыталась положить на Юрия Евтушенко дополнительные процессуальные обязанности’связки и ограничения, выполнить которые было невозможно. Например, домашний арест без права посещать даже врача, при слабом здоровье’й обвиняемого и др.

Кроме этого, в 2019 году сторона обвинения пыталась безосновательно удерживать под стражей господина Евтушенко только за то, что он негативно высказывался относительно эффективности досудебного расследования.

"Я абсолютно не против расследования дела, ведь переживать причин не имею. И когда это столь очевидное давление на меня и воспрепятствование работе предприятия, считаю нужным разобраться, отстоять свою честь. Слава юристам, сегодня у меня это получилось. Мне очень жаль, что в 2020 году в Украине государственный служащий может себе позволить не служить народу, а работать против него. Жаль, что Главный прокурор Украины Венедиктова Ирина Валентиновна и действующая власть до сих пор позволяют себе содержать таких людей на должности", — комментирует Юрий Евтушенко, основатель ТЕМП-3000.

"Еще в зале судебных заседаний прокурор на повышенных тонах спрашивал судью, как ему понимать такое решение. Такое поведение обычно свидетельствует лишь о сильном желании удержаться "на плаву" по делу бронежилетов. А это в очередной раз доказывает предвзятое отношение. Сегодня для стороны защиты это маленькая победа, надеемся что новые прокурор и следователь, которых назначат по этому делу, будут более профессиональными", — отметил Александр Строкань, адвокат, партнер Mitrax.

Если хотят расследовать только конкретный прокурор и следователь, то в чем же объективность?!

Открытым также остается вопрос, будут ли в генеральной прокуратуре принимать соответствующие меры в отношении господина Алексенка и господина Среду, и когда наконец государство перестанет давление на предприятие оборонной промышленности.

