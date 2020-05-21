Военный хирург Александр Данилюк спас сотни жизней военным и гражданским во время войны на Донбассе

Об этом сообщает Politeka.net cо ссылкой на украинские СМИ.

По информации журналистов, в феврале 2015 года Александр оказался в окружении под Дебальцево. Как рассказал герой журналистам, госпиталь 128-й бригады попал под обстрелы. Россияне перехватывали радиопереговоры медиков и били по ним из «Градов» просто во время приема ранених.

«Все, что оставалось снаружи, просто поддавалось прицельному обстрелу. И наши реанимобили были разрушены – сам транспорт, лекарства, палатки со складами», – вспоминает врач.

Бои не утихали ни на секунду, а раненых становилось все больше. Когда выяснилось, что эвакуация невозможна, Данилюк взял скальпель и начал оперировать раненых в блиндаже, не обращая внимания на обстрелы. В качестве операционного стола служили деревянные нары, а в качестве хирургических инструментов использовались обломок пилы по металлу, слесарные клещи, дешевый налобный фонарик. Более того, оперировать приходилось на коленях, в полусогнутом положении, поскольку возможности стоять в полный рост не было в принципе.

В таких условиях за девять дней он спас жизни 95 воинов. Данилюк оперировал не только военных, но и мирных жителей, пострадавших в результате атак террористов, среди которых были дети. В любой ситуации он сохранял улыбку на лице, за что получил позывной «Смайл».

Самая сложная операция, которую провел Александр с побратимами в таких ужасных условиях – раненый боец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Александр Тарасюк, которому осколок вражеского снаряда разорвал печень, прошил желудок и застрял у позвоночника. Операция длилась четыре часа практически без обезболивания.

Вместо отсоса для забора крови у раненого использовали обычный пластиковый стаканчик, а потом кровь загоняли обратно в вену.

Впоследствии врачи не верили, что такую сложнейшую операцию можно было успешно провести в подобных условиях. Военные медики зимой 2015 года сделали практически невозможное. Подобного в Европе не было со времен Второй мировой войны.

Уже через час после выхода Тарасюка из импровизированного наркоза герои начинали прорыв из окружения

Вернувшись с войны, Александр написал книгу с воспоминаниями о Дебальцево под названием «Те, что устали бояться».

Сегодня Данилюк – рыцарь ордена «Народный Герой Украины» и Человек с большой буквы, за вторую жизнь которого благодарят спасенные им побратимы.

Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.

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