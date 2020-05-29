Резервистов за нарушение правил воинского учета хотят строго наказывать в финансовом плане

Об этом пишет Politeka.net.

Законопроект о существенном увеличении штрафов внес и зарегистрировал в Раде президент Владимир Зеленский.

В частности, глава государства предлагает штрафовать украинских резервистов за нарушение правил воинского учета и взимать с них штрафы в размере от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов.

С учетом того, что такой минимум составляет для административных нарушений 1051 гривну (половину прожиточного минимума), то суммы штрафов достигнут огромного размера: от 30 до 50 тысяч гривен.

В законопроекте сказано, что за повторное нарушение в особый период предусмотрены штрафы о 100 необлагаемых налогом минимумов (до 100 тысяч гривен). А нарушение законодательства об обороне повлечет за собой штраф в размере до 500 тысяч гривен.

При утере военно-учетных документов или их умышленной порче украинских резервистов могут наказать штрафом до 100 тысяч гривен.

Ранее мы рассказывали о том, что с 1 июня будет запущена система автоматической видеофиксации нарушений ПДД.

Отмечается, что сначала будут фиксироваться только факты превышения скорости. Затем список нарушений расширится - проезд на "красный свет", нарушение правил остановки, стоянки, выезд на полосу движения общественного транспорта, тротуары или встречную полосу.

Что касается размера штрафов, то картина следующая. В случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не бильше 50 км/ч - 255 гривен.

При превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч - 510 гривен.

Государство уменьшит размер штрафа на 50% при условии, если он будет уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Напомним, нарушителям ПДД приготовили сюрприз на дорогах.

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