Сын расстрелянного на Житомирщине воина АТО Виталия Вульчина рассказал в открытом письме, что приходится переживать родственникам погибших

Обращение 23-летнего парня опубликовало издание «Наразі.Медіа».

По его словам, погибшие были очень достойными людьми, которые прошли весь ужас войны на Донбассе, защищая Украину. Однако страшная смерть настигла их вдалеке от зоны боевых действий. Например, его отец – старший сержант бригады быстрого реагирования Национальной гвардии – был застрелен во сне, как и еще четыре человека.

Несмотря на все слухи, которые «гуляют по сети», ни один из воинов не был любителем выпить, а оружие, которое было у них с собой, все зарегистрировано, потому что для прошедших войну оно, как «вторая жена».

Пока в интернете разгоняются всевозможные слухи и домыслы по поводу трагедии, а убийца уже третий раз меняет свои показания, родственники погибших переживают невероятные страдания.

«Если бы я только мог вам передать всю ту боль, что я сам сейчас переживаю и который я вижу в глазах матерей, жен и детей погибших, то большая трагедия и страх. Желаю никому из вас никогда не пережить того, что переживаем сейчас все мы, а тем, кто пережил это, - мои искренние соболезнования. У всех нас забрали самое ценное и один (?) человек за одну ночь разделила нашу жизнь на до и после, унеся жизни семи достойных мужей своей нации. Я не могу сейчас даже спокойно проститься с отцом, у меня забивать голову тем, чтобы доказывать очевидное», – написал юноша.

Но тяжелее всех родителям Владимира Куприянова с позывным «Финн», которые проживают на оккупированной территории Луганской области. Чтобы приехать на похороны к сыну, они должны были получить разрешение, но им его не дали.

«Можете ли вы представить, что это такое, не иметь возможности даже раз увидеть своего сына?», – спрашивает автор.

Напомним, страшная трагедия произошла в ночь с 21 на 22 мая в селе Новоселица Попелянского района, где арендатор одного из частных прудов 58-летний Анатолий Захаренко открыл огонь по отдыхающим, убив семерых. Единственный, кому удалось сбежать, – Вадим Федюнин.

Напомним, драма разыгралась под Житомиром, первое фото с места.

Как сообщала Politeka, появились скандальные детали трагедии с бойцами АТО под Житомиром, стрелок заговорил.

Также Politeka писала, что появились кадры и подробности об украинских воинах, расстрелянных под Житомиром.