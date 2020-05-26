Всех их похоронили в Киеве

В Киеве провели в последний путь семерых воинов, убитых на Житомирщине 22 мая

Как сообщают в украинских Телеграм-каналах, на прощание с нацгвардейцами пришли сотни людей. Кроме близких на похороны пришли товарищи по службе, которые держали в руках красно-черные флаги и флаги батальона имени Кульчицкого, в котором погибшие служили добровольцами.

Всех семерых военных похоронили рядом в Киеве на аллее, где хоронят военнослужащих. Все побратимы будут лежать рядом друг с другом. Прощание с погибшими Владиславом Мамиченко, Андреем Москальцом, Владимиром Куприяновым, Ескендером Османовым, Романом Ханенко, Александром Белоусом и Вадимом Федюниным началось в 12 часов на Лесном кладбище и длилось несколько часов.

В сети опубликовали кадры с похорон, которые ранят душу, ведь сразу семеро мужчин попрощались с жизнью. И случилось это в тылу.

Напомним, что 22 мая семерых нацгвардейцев жестоко расстреляли недалеко от села Новоселицы. Арендатор местного водоема расстрелял отдыхавших мужчин из охотничьего ружья. Из восьми человек сбежать и уцелеть удалось лишь одному.

На данный момент одной из причин убийства называют бытовой конфликт. Убийцу взяли под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, что жена стрелка выдала причину трагедии с бойцами АТО под Житомиром.

А еще Politeka писала, что скандальные детали трагедии с бойцами АТО под Житомиром, стрелок заговорил: "Это была самозащита".

Также Politeka сообщала, что появились кадры и подробности об украинских воинах, расстрелянных под Житомиром: "Были не разлей вода".