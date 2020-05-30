28 мая исполнилось 20 лет со дня смерти композитора Игоря Билозира

8 мая 2000 года в кафе "Цесарская кофе" он с друзьями просто пел украинскую песню - это вызвало недовольство других посетителей.

Рядом сидела компания русскоговорящих посетителей, которые начали требовать у товарищей Билозира перестать петь. Сказали, что пение не дает им слушать шансон.

Один из них подошел к столику и ударил композитора. Позже, когда Билозир с другом вышли из кафе, их догнали и жестко избили. Это произошло в центре города - у здания областной прокуратуры.

Билозир получил смертельный пролом черепа. Его доставили в больницу скорой помощи без сознания. Несмотря на все попытки врачей спасти Билозира, спустя 20 дней его не стало. Он умер в ночь на воскресенье 28 мая 2000-го. Певца похоронили на Лычаковском кладбище.

30 мая десятки тысяч людей пришли на его похороны. Были столкновения, в частности, побили стекла и ломали двери кафе, где произошел конфликт.



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