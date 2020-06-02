Украинский ученый раскритиковал власти из-за украинского языка

Как передает Politeka.net, соответственный пост-заяву украинский языковед, профессор и заведующий кафедрой словянскую филологии и общего языкознания Киевского международного университета Иван Ющук опубликовал на своей страничке в Facebook.

"Германия — государство немцев. Этого никто не возразит. Польша — государство поляков. А Украина — государство национальных меньшинств? По крайней мере так следует из последних заявлений Президента Украины (пресс-конференция 20 мая 2020 года) и Председателя Верховнї Рады Украины (26 мая 2020 года в интервью’ю “Главкому”): мол, национальные меньшинства не устраивает Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственной”, его надо менять", - написал профессор.

Он напомнил, что Украина - это государство украинцев, а не национальных меньшинств, о чем говорится в Декларации о государственном суверенитете Украины, в которой ничего нет о государственности ни русского, ни польского, ни какого-то другого, а именно украинского народа.

"Не было и нет нужды заботиться о национально-культурном возрождении россиян (в этом отношении их на свое усмотрение обеспечивала и обеспечивает мощная Российская империя), ни поляков (у них есть свое государство), ни еще кого. Речь идет о национально-культурное возрождение украинцев, которых веками физически и морально уничтожала Российская империя. Иначе нет нужды в этом государстве и оснований для ее существования", - отметил ученый.

Слова президента и спикера Рады он расценивает как предательство.

"Закон “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственной” было разработано и принято с большим опозданием на выполнение положения второго абзаца статьи 10 Конституции Украины, где сказано: “Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины”. Или нынешнее руководство украинского государства не понимает значение слова “обеспечивает”? Или только притворяется, что не понимает?", - недоумевает ученый.

По его словам нет никакой необходимости пересматривать языковой закон, так как он никак не ограничивает право национальных меньшинств пользоваться своими языками.

В пример он привел РФ, в которой законодательно обязывают подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ иностранных граждан, которые планируют временно проживать на территории РФ.

"Даже временное проживание требует знание языка, истории и законов страны. Украина — уже не колония, как была она и как еще до сих пор кое-кто считает, засланный в свое время для русификации аборигенов. Украина — государство украинцев", - заключил он.

Напомним, Дмитрий Разумков выразил уверенность в том, что языковой закон в нынешнем формате требует изменений.

"Эта проблема действительно есть, и на сегодня мы ее не урегулировали. Очень много людей у нас в стране говорят на разных языках, и интересы всех должны быть учтены. Если убрать из этого процесса политику и политиков... Потому что именно политики пытаются заработать баллы не только на языке, но и на других аспектах. Без этого было бы снято много проблем", - заявил спикер Рады.

Напомним, Ницой предрекла Украине исчезновение и раскрыла причину.

Как сообщала Politeka, Ницой разнесла украинцев после концерта русскоязычной группы.

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