Медик Татьяна Иванченко спасла более 500 украинских военных на фронте

Как передает Politeka.net, о героических подвигах девушки рассказали в соцсетях.



Еще в 2014 она уехала передовую с одесского госпиталя. Тогда с фронта привозили по 20-30, а бывало и по 50 раненых.

"В прямом смысле спасала наших парней из-под "Ураганов", - вспоминают военные о подвигах девушки.

Девушка получила контузию и травму колена, но раненых не оставила. За время боевых действий Татьяна спасла более 500 украинских военных.

Сейчас она вернулась с фронта и получила звание "Народный Герой Украины".

Ей до сих пор приходят сообщения с благодарностями от спасенных воинов. Ей пишут матери и жены спасенных бойцов и называют "Ангел-спаситель".

Фронтовий янгол 🇺🇦Ця жінка врятувала понад 500 життів. Детальніше про військового лікаря у відео! Gepostet von Україна am Sonntag, 3. Juni 2018

Ранее мы писали о военном медике Людмиле Ясененко, которая спасла сотни жизней украинцев на Донбассе.

Ей приходится фактически с линии огня вытаскивать бойцов из окопов и доставлять их в госпиталь. Прошлого года женщина получила орден за защиту Авдеевки, а также стала лауреатом премии «Профессионал года» в Глухове.

