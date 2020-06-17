Медик Татьяна Иванченко спасла более 500 украинских военных на фронте
Как передает Politeka.net, о героических подвигах девушки рассказали в соцсетях.
Еще в 2014 она уехала передовую с одесского госпиталя. Тогда с фронта привозили по 20-30, а бывало и по 50 раненых.
"В прямом смысле спасала наших парней из-под "Ураганов", - вспоминают военные о подвигах девушки.
Девушка получила контузию и травму колена, но раненых не оставила. За время боевых действий Татьяна спасла более 500 украинских военных.
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Сейчас она вернулась с фронта и получила звание "Народный Герой Украины".
Ей до сих пор приходят сообщения с благодарностями от спасенных воинов. Ей пишут матери и жены спасенных бойцов и называют "Ангел-спаситель".
Ранее мы писали о военном медике Людмиле Ясененко, которая спасла сотни жизней украинцев на Донбассе.
Ей приходится фактически с линии огня вытаскивать бойцов из окопов и доставлять их в госпиталь. Прошлого года женщина получила орден за защиту Авдеевки, а также стала лауреатом премии «Профессионал года» в Глухове.
Людмила Ясененко, которая на Востоке получила позывной «Пчелка», начала службу в 16-м тербатальйоне 5 февраля 2016 года и попала сразу в Авдеевку.
Тогда именно за промзону города начались ожесточенные бои. До этого женщина работала десять лет в полтавском перинатальном центре акушеркой. Людмила решила уволиться с работы и идти служить добровольцем на Восток.
Напомним, военный РФ в прямом эфире случайно разболтал о преступлениях на Донбассе.
Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.
Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".