Стало известно о новых штрафах для украинцев, уже есть и первая «жертва»

Как сообщается на странице пресс-службы киевского метрополитена в Facebook, начали штрафовать тех, кто находится в подземке без маски.

"По информации правоохранителей, с момента возобновления работы метрополитена было составлено 37 административных протоколов о нарушении масочного режима. По одному из них уже вынесено решение об уплате штрафа в размере 17 000 грн", – говорится в сообщении.

Украинцы резко отреагировали на такое заявление.

«В Верховной Раде маски у одного из 10», «Вместо простого решения поставить санитайзеры на станциях лучше штрафовать людей за ненадетые перчатки. И выгодно к тому же», «Какого куя в метро я не вижу антисептика при входе и на станциях, маршрутчики должны ставить, магазины тоже, а метрополитен - нет?», «Да ладно вам.. Он там был всего ОДИН? И потом не оштрафовали, а выписали штраф, который должен подтвердить суд. И, кстати, хотелось бы увидеть квитанцию, по которой презик штраф оплатил», - пишут в сети.

Отметим, за минувшие сутки,17 июня, количество жителей Киева, у которых обнаружили китайский вирус, увеличилось на 58 человек. Один человек умер.

В течение среды болезнь обнаружили у 25 женщин в возрасте от 24 до 79 лет и 28 мужчин в возрасте от 19 до 95 лет, у 3 девочек, которым 5, 7 и 12 лет, и 2 мальчиков в возрасте 2 и 7 лет.

Среди заболевших - четверо медиков.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего в Киеве лабораторно подтверждено 4084 случая заражения,1286 человек выздоровели, 95 умерли.

Ранее сообщалось, что в Киеве собрали специальные группы, которые будут выявлять нарушителей. Им поручено проверять нормы безопасности в магазинах, заведениях общественного питания и других местах. Нарушителям будут выписывать штрафы.

Физлицам придется заплатить штраф до 34 тысяч гривен, а владельцам учреждений - до 340 тысяч гривен. А в случае выявления значительных нарушений, заведение могут закрыть – до их устранения.

Напомним, карантин рекордно продлили, Шмыгаль сделал срочное заявление о новых сроках: "Другого способа нет".

Как сообщала Politeka, новая вспышка набирает обороты, Украина на грани второго карантина.

Также Politeka писала, что недовольный Шмыгаль огорошил новым ужесточением режима и штрафами.