Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны эпидемии в Украине

Он рассказал о причинах во время экстренного заседания Кабмина (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

По словам главы правительства, в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости из-за того, что многие украинцы перестали соблюдать ограничения с ослаблением карантина. Медки выявили более тысячи заболевших.

"Сегодня в Украине, к сожалению, очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. Очень большое количество людей перестало придерживаться карантинных правил, решили, что коронавирус исчез, шансов заболеть нет. И мы получили результат. Сегодня около тысячи больных, подтвержденных ПЦР-тестированием", – отметил Денис Шмыгаль.

По словам премьера, в двух регионах ситуация критическая - больницы заполнены более, чем на 50%. Столичные медики тоже заметили ухудшение, о чем доложили правительству.

"Мы фактически сегодня получаем начало очередной, первой или второй, как хотите это называйте, волны заболеваемости коронавирусом", – подчеркнул Шмыгаль.

"Местная власть, к сожалению, в некоторых случаях закрывает глаза на угрозу... Единственное спасение - соблюдение всех правил, масочного режима, социальной дистанции", - сказал Шмыгаль. Глава Кабмина также сообщил об ужесточении контроля за соблюдением ограничений. Так руководство Минздрава вместе главным санврачом Виктором Ляшко отправится с инспекцией по регионам, а полиция и Госпотребслужба обязана внимательнее следить за мерами безопасности."Местная власть, к сожалению, в некоторых случаях закрывает глаза на угрозу... Единственное спасение - соблюдение всех правил, масочного режима, социальной дистанции", - сказал Шмыгаль.

Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».

Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».

Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине: "мы не сможем остановить...".