Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны эпидемии в Украине
Он рассказал о причинах во время экстренного заседания Кабмина (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).
По словам главы правительства, в стране зафиксировали новый всплеск заболеваемости из-за того, что многие украинцы перестали соблюдать ограничения с ослаблением карантина. Медки выявили более тысячи заболевших.
"Сегодня в Украине, к сожалению, очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. Очень большое количество людей перестало придерживаться карантинных правил, решили, что коронавирус исчез, шансов заболеть нет. И мы получили результат. Сегодня около тысячи больных, подтвержденных ПЦР-тестированием", – отметил Денис Шмыгаль.
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По словам премьера, в двух регионах ситуация критическая - больницы заполнены более, чем на 50%. Столичные медики тоже заметили ухудшение, о чем доложили правительству.
"Мы фактически сегодня получаем начало очередной, первой или второй, как хотите это называйте, волны заболеваемости коронавирусом", – подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, главный санврач Ляшко ошарашил заявлением после антирекорда по зараженным: «Да, можем ходить без маски».
Как сообщала Politeka, карантин срочно ужесточают, введены новые ограничения: «будет запрещено…».
Также Politeka писала, что у Зеленского заикнулись о введении режима ЧП в Украине: "мы не сможем остановить...".