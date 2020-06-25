Волонтер Наталья Юсупова жестко высказалась относительно скандала с оскорблением депутата в рядах "Слуг народа"



Как передает Politeka.net, гневный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.

По ее словам, такое отношение к украинкам уже стало нормой.



"В нашей стране, отношение к женщине хуже, чем к рабыне. Мужчина хозяин, а если с деньгами и при должности - вообще Бог. Женщин унижают, убивают, избивают, оскорбляют и никто за это не несёт ответственность. Депутат публично назвал коллегу рабочей бабой и что? Большинство женщин сами себя так называют", - отметила волонтер.

Она уверена, что за такой поступок народные избранники должны понести наказание.

"Вот и депутат, которую склоняли, не стесняясь, быстро приняла извинения и сказала, что инцидент исчерпан. В Америке, да в любой цивилизованной стране, толстый и небритый дядька депутат уже бы сложил мандат, был изгнан из высшего общества и более того, организации по правам женщин растоптали бы его и уничтожили карьеру. Но это у них, а у нас публично оскорблять женщину, это норма. Поговорят пару дней и забудут", - считает волонтер.

Также она рассказа, как бы сама поступила в такой ситуации.

"Я бы врезала ему так, чтобы запомнил надолго. Надо уважать себя. Оба депутата - мужланы и быдло", - заключила Юсупова.

Напомним, в сеть попал неформальный разговор главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии с главой николаевского отделения партии Александром Корниенко. Во время их встречи в Николаеве политики, по всей видимости, не заметили, что микрофоны не были отключены, и наговорили лишнего об одной из своих коллег.

Позже Александр Корниенко извинился за свои слова, вызвавшие бурную реакцию в соцсетях. Он также заявил, что его разговор с Давидом Арахамией касался не Ирины Аллахвердиевой, как предполагалось ранее, а другого политика – Татьяны Домбровской.

Напомним, появились фото нардепши, которую Слуги народа решили навязать Зеленскому.

Как сообщала Politeka, "слуги народа" опозорились бесстыжим обсуждением на камеру своей горячей коллеги.

Также Politeka писала, что слуга народа засветила в Раде лишнее, скандальное фото облетело сеть.