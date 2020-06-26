Актер Алексей Горбунов высказался о критике в адрес боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко
Как передает Politeka.net, свою оценку ситуации он дал в интервью SportArenaTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
По словам артиста, украинских спортсменов критикуют несправедливо.
"Я поддерживаю Ломаченко и Усика, потому что я - фанат их мастерства и таланта, а что говорят политики и телевизор, мне абсолютно все равно. Я человек творческий и на своей шкуре это испытал. Что-то сказал, и начинают обсасывать со всех сторон. Какого черта? Вы смотрите, что я делаю. У нас любимая забава - травить лучших. Тех, кто лучший в этой стране, и со знаменем Украины показывают, что мы драться умеем, петь и в кино играть", - отметил актер.
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Кроме того, Горбунов считает, что спортсмены имеют право высказывать свое личное мнение.
"Усик не имеет права сказать, что он думает? Он спортсмен с мировым именем. Он имеет право говорить то, что считает нужным. Это политикам надо за базаром следить. А спортсмены и актеры пусть говорят, что хотят, подчеркивая, что это их личное мнение", - сказал Горбунов.
Напомним, ранее украинские боксеры вызвали неоднозначную реакцию общественности снявшись в российском фильме о церкви.
Ранее чемпион мира по кикбоксингу Павел Журавлев заявил, что Усик и Ломаченко сделали много хорошего для Украины и они не заслужили попадания в список "Миротворца".
"Если мы говорим, что боремся с чем-то, то нужно начинать не с таких мелких, малозначимых вещей, когда за спиной у нас происходят неприятности гораздо крупнее. Я сам не все одобряю, что происходит, но какого-то криминала большого я не вижу", – отметил спортсмен.
Напомним, Усик поплатился за угрозы украинцам и получил оплеуху от чемпиона Грицая: "Не тебе решать, чей Крым".
Как сообщала Politeka, Усик впервые показался после скандала с россиянами, боксера не узнать: "Блин, Саня так постарел...".
Также Politeka писала, что Усику и Ломаченко собираются выдать паспорта РФ, официальное заявление: "Мы ими гордимся".