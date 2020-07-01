Актер Станислав Боклан поделился мнением относительно войны на Донбассе
Об этом народный артист Украины рассказал во время интервью, передает Politeka.net.
“Я думаю, нас всех сильно обманули. Кому-то очень выгодна война. Я много слышу, но мне настолько болит этот вопрос, жаль людей, которые там сейчас, они гибнут, рискуют каждый день. Столько лжи, всего намешано.
Вся страшная история войны в том, что люди, которые их затевают, знают друг друга лично. А те, кто воюет, не знают друг друга. Страшно вообще за то, что я привык, что где-то стреляют. Мы все привыкли … ” – сказал он.
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Ранее мы писали, что прозаик Олег Полоз рассказал, как на Донбассе живется жителям, имеющим проукраинскую позицию.
Так, он заявил, что на Донбассе осталось много людей с проукраинской позицией. Писатель отметил, что они могут общаться на русском языке, но это не меняет их желания "вернуться назад в Украину".
"На Донбассе много людей осталось с проукраинской позицией, и они общаются на русском. И они не знают, что делать со всем тем, что там происходит. И я откровенно говорю, не знаю, чтобы я делал бы на их месте", - отметил он.
По словам писателя, очень легко кого-то обвинять и кричать о патриотизме, находясь на мирной территории, а не на Донбассе.
"Но, если бы я по семейным обстоятельствам был вынужден остаться там в это время, я не знаю, как бы действовал", - добавил Полоз.
Также он утверждает, что украинизация - это длительный процесс, который будет тянутся долго и на пути, которого будет множество препятствий.
"Это изменение вектора жизни - и дело не только в языке. Мы делаем из этого вопроса какое-то чудовище, которое рушит жизни. Что-то нужно менять. Больше уделять внимания украинской истории, языке и литературе в школах и в университетах. Но это и так делалось не сразу", - сказал писатель.
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